Apex Legends: Kein Teil zwei geplant, Teil eins soll attraktiver werden

EA plant wesentliche Änderungen an Apex Legends, um den Rückgang des Spielerengagements und Umsatzes zu verhindern.

Änderungen von Apex Legends

“Wir haben gerade einen Moment, in dem wir die aktuelle Entwicklung des Geschäfts verwalten”, bestätigte CEO Andrew Wilson während der Telefonkonferenz des Unternehmens für das zweite Quartal am Dienstag. “Aber wir glauben aufgrund der Stärke der Marke, der Größe der globalen Gemeinschaft, der Position, die wir in der obersten Stufe dieser kostenlosen Live-Service-Spiele einnehmen, dass wir in der Lage sein werden, dies im Laufe der Zeit zum Wachstum auf der geschäftlichen Seite zurückzugeben.“ Wilson sagte, dass Apex Legends Season 22, die Anfang August gestartet wurde, hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Ob EA glaubt, dass Spieler*innen ständig Geld in ein Live-Service-Spiel stecken? Es scheint so, und die Einsicht ist zumindest teilweise vorhanden.

“Nach Änderungen am Battle-Pass-Konstrukt haben wir nicht den erwarteten Anstieg der Monetarisierung gesehen”, sagte er. “Zwei Dinge sind in der Free-to-Play-FPS-Kategorie klar geworden. Erstens hat sich Apex in der Wettbewerbslandschaft, in der Marke, eine starke Kernspielerbasis und hochwertige Mechaniken mehr denn je wichtig sind, als ein überzeugendes Franchise für uns und ein Branchenstandsunternehmen erwiesen. Zweitens sind große systematische Veränderungen erforderlich, um signifikantes Wachstum und Wiederengagement zu fördern. Wir werden uns weiterhin auf die Beibehaltung und Breite der Inhalte im Dienste unserer globalen Gemeinschaft konzentrieren, während wir in Zukunft auf bedeutendere Veränderungen hinarbeiten.“