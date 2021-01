Apex Legends Fight Night Event ab heute verfügbar

Das Apex Legends Fight Night Event startet heute am 5. Januar 2021! Genauer gesagt werden die Neuerungen bei uns in Mitteleuropa ab 19:00 Uhr vollständig wirksam. Entwickler Respawn Entertainment hat sich für den Nachfolger des gestern zu ende gegangenen Holo-Events (wir berichteten) auch diesmal wieder einige Ideen für seine treue Spielerschaft einfallen lassen. Das sogenannte “Collection”-Ereignis hält unter anderem die folgenden Punkte für euch parat:

Das sind die Apex Legends Fight Night-Goodies

Airdrop Escalation Takeover

Mit diesem Update wird laut EA ein neuen Ansatz für befristete Modi getestet. Der Abwurfeskalation-Modus wird nicht als eigenständige Playlist, sondern als “Übernahme” des normalen “Apex spielen”-Modus veröffentlicht. Klassisches Battle Royale also, aber mit deutlich mehr Versorgungsabwürfen. Unmittelbar nach dem Absprung findet ihr vier, über die Karte verstreute Versorgungsabwürfe. Während jeder Runde gibt es weitere Abwürfe, die mit demselben Tempo wie die Carepakete von Heldin Lifeline landen.

Zeitlich limitierte Apex Legends Fight Night Items

Das Kampfnacht-Sammlung-Event beschert Apex Legends ein neues Set mit 24 thematischen, befristeten Kosmetikobjekten. Jedes Event-Pack enthält ein Event-Objekt und zwei Nicht-Event-Objekte mit folgenden Dropraten:

Sammelt ihr alle 24 Event-Objekte, bekommt ihr das Gibraltar-Erbstück. Nach dem Ende des Events ist das Gibraltar-Erbstück-Set über die Herstellung von Erbstücken verfügbar. Wie bei früheren Events gibt es auch bei diesem Event eine Belohnungsreihe mit brandneuen erspielbaren Kosmetikobjekten.

Pathfinder-Stadtübernahme

Spieler, die den Ring betreten, können weder ihre Waffen, noch ihre Fähigkeiten verwenden. Ihr müsst die Konkurrenz also mit bloßen Fäusten erledigen. Oh, und keine Sorge, wegen irgendwelcher Störungen von außerhalb. Projektile, Granaten oder Fähigkeiten können das Energiefeld des Rings nicht durchdringen. Schlagt die Beutebälle innerhalb des Rings kaputt, um euch seltene Beute zu schnappen. Denkt aber daran, dass ihr sie erst nach dem Verlassen des Rings benutzen könnt!

Zusätzlich werden im Spiel auch einige Bugfixes wirksam. Die vollständige Auflistung aller Neuerungen findet ihr auf der offiziellen EA-Homepage. Das Event beinhaltet also einige interessante Mechaniken und Gegenstände. Ein paar Battles unter Freuden lohnen sich also auf jeden Fall. Solltet ihr noch nicht so ganz überzeugt vom neuen Event sein, so macht euch ja eventuell der unten angeführte offizielle Trailer Lust auf ein paar Matches.