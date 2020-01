AO Tennis 2 ab sofort für PS4, Xbox One und PC erhältlich

Bigben und Big Ant Studios veröffentlichten heute mit AO Tennis 2 das zweite Spiel der offiziellen Australian Open-Reihe für PC, PS4, Xbox One. Die Switch-Version soll am 31. Januar 2020 folgen. Der Seite an Seite mit dem Team von Tennis Australia entwickelte Titel gibt Tennisfans eine intensive Erfahrung des ersten der vier Grand Slam-Events des Jahres.