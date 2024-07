ANTRO kommt 2025, bietet Plattforming, Puzzles und Rhythmus-Action

Der 2.5D-Rhythmus-Action-Puzzle-Plattformer ANTRO wird 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC auf Steam und Epic Games Store starten.

Diese Eingrenzung aufs Jahr 2025 kündigten der Herausgeber Selecta Play und der Entwickler Gatera Studio an. “Die aufregende Mischung aus Action, Rätseln und Plattform mit urbaner Musik sorgt für ein wirklich aufregendes Gameplay-Erlebnis, also war ANTRO für uns ein Titel, den wir wirklich auf den Markt bringen wollten”, sagte Selecta Play Head of Gaming Javi Puertas in einer Pressemitteilung. „Die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von Gatera Studio war eine großartige Erfahrung, und wir können es kaum erwarten, in den kommenden Wochen weitere Neuigkeiten über die Veröffentlichung von ANTRO zu teilen.“ Das klingt ja irgendwie nach einem Titel der Marke Hi-Fi Rush – hier ist ein Überblick über das Spiel über Selecta Play!

Reist durch die entlegensten Orte der unterirdischen Metropole und schließt euch dem Protagonisten Nittch an, während ihr euch auf eine Mission begebt, ein Paket an einen mysteriösen, unbekannten Empfänger zu liefern. Wie wäre es, wenn ihr die totalitäre Regierung von La Cupula stürzt, während ihr schon dabei seid? Spielt mit urbaner Musik in einem aufregenden Abenteuer voller Action, Rätsel und 2.5D-Plattform. Erkundet die Welt im Rhythmus von Hip-Hop, Drill, R&B und elektronischer Musik und bewegt euch durch die Stadt, um Hindernisse auf eurem Weg zu überwinden, sei es durch das Lösen von Rätseln oder durchqueren der Umgebung mit Parkour. Seid bereit, mit voller Geschwindigkeit zu laufen, da ihr so gut wie immer verfolgt werdet und sowohl ihr als auch das Szenario euch im Takt der Musik bewegen werdet. Aber denkt immer daran: Der Feind lauert überall. Trailer zum Spiel gefällig?