Antank 2 in 1 Magnetic Power Bank for Switch & iPhone Test: Clevere Powerbank mit Ambition

Die 2 in 1 Magnetic Power Bank for Switch & iPhone will eure Ladelösung für alles werden. Ob das aufgeht, lest ihr im Review!

Über die Antank 2-in-1-Powerbank

Hersteller Antank hat viele lobende Worte für sein Produkt übrig. Auf der offiziellen Website zur 2 in 1 Magnetic Power Bank for Switch & iPhone erfahrt ihr, dass ihr mit einem Kauf euer Spielerlebnis mit Nintendo Switch verbessern könnt. Denn das clevere Zubehör sorgt dank seinem Rücken-Clip für einen sicheren Sitz, ohne die Belüftung zu blockieren, und der starke N52-Magnet ermöglicht freihändiges Spielen, wodurch das Teil zur perfekten Batterie für Nintendo Switch während des Spiels wird. Das Gewicht von 200 Gramm ist zwar spürbar, aber da es sich an der Rückseite befindet, wird die Konsole deswegen nicht plötzlich zu einem Briefbeschwerer oder Ähnlichem. Dieses leichte Ladegerät für Nintendo Switch wurde für Portabilität entwickelt und passt problemlos in jede Tasche oder Rucksack – ideal für Reisen oder den täglichen Gebrauch. Ob ihr nun pendelt oder unterwegs seid, dieses Ladegerät für Switch hält euer Gerät während langer Spielsitzungen stets geladen.

Jetzt kommt aber der Partytrick: Diese Funktion gibt es nicht nur für die Nintendo Switch, das vielseitige Ladegerät ist MagSafe-kompatibel und bietet nahtloses kabelloses Laden für alle iPhone-Geräte ab der Serie 12. Es bleibt nun egal, ob ihr eure Powerbank für iPhone oder eure Switch verwendet, die magnetische Verbindung sorgt für schnelles und sicheres Laden aller Geräte. Dabei gibt es auch einiges an Power: Mit einer starken Kapazität von 10000 mAh könnt ihr rund zwei Aufladungen vornehmen. Die Lösung bietet bis zu 20W Ausgang über Kabel und 12W kabellos, was sie zu einem effizienten und zuverlässigen Ladegerät auch für die Nintendo Switch Lite macht. Sie wird mit sowohl langen als auch kurzen Kabeln für Flexibilität geliefert. Zudem besteht das Zubehör aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung, biete langlebige Leistung und effektive Wärmeableitung nebst Überladungsschutz, Überhitzungsschutz und Kurzschlussschutz. Klingt alles gut soweit, richtig? Legen wir los!

Der erste Eindruck

Wer beim Anblick der Fotos eine Powerbank vermutet und denkt, das fühlt sich auch an wie so eine: Richtig. Wenig überraschend ist die Antank 2 in 1 Magnetic Power Bank for Switch & iPhone genau das, was auf der Verpackung steht. Gleichzeitig ist im Lieferumfang aber auch eine magnetische Rückenschnalle für die Nintendo Switch-Konsole enthalten, und das hebt dieses Produkt von seinen Artgenossen ab. Denn so habt ihr im Handumdrehen durch einfaches Aufklipsen die Halterung befestigt und seid dann für den Ernstfall gerüstet. Hier muss man Nintendo Tribut zollen, denn die Powerbank an sich wiegt etwa 200 Gramm. Eine Switch lite-Konsole wiegt um die 280 Gramm, und die großen Modelle um die 400 Gramm. Während sich also bei den großen Versionen das Gewicht um die Hälfte höher wird, reden wir bei einer Lite-Variante fast schon vom Verdoppeln – das muss euch bewusst sein.

Dafür bekommt ihr im Handheldmodus eine gehörige Steigerung der tatsächlich erreichten Akkulaufzeit, denn fast zwei mögliche Aufladungen bedeuten natürlich stundenlangen Spielspaß. Diesen Kompromiss ist man natürlich on the go schnell gewillt einzugehen, und: Dank USB-C-Kabel muss die Powerbank ja nicht zwingend am Rücken der Konsole haften bleiben. Das bringt uns zu einem anderen cleveren Schachzug des Herstellers: Es gibt nämlich zwei USB-C-Kabel im Lieferumfang. Während ein Kurzkabel dafür gedacht ist, die 2 in 1 Magnetic Power Bank for Switch & iPhone hinter der Konsole verschwinden zu lassen, gibt es auch ein reguläres 1 m-Kabel. Dieses wiederum lässt sich prima dazu verwenden, das Akkupack etwa in die Jackentasche zu stecken, während ihr die Konsole ganz ohne Zusatzgewicht in der Hand haltet. Die Möglichkeiten sind jedenfalls vielfältig!

Einsatz im Alltag und Details

Dementsprechend ließ ich es mir dann nicht nehmen, die voll aufgeladene 2 in 1 Magnetic Power Bank for Switch & iPhone von Antank auf Herz und Nieren zu testen. Und was soll ich sagen: Weder von der versprochenen Leistung, der Verarbeitungsqualität oder dem generellen Einsatz im Alltag ließ sich das Gerät zu irgendeinem Zeitpunkt lumpen. Alles funktioniert so, wie es sein soll, die Ladung wird in zuverlässiger Manier bereitgestellt, und die Magneten sind stark genug, um entweder an der Rückenschnalle oder am iPhone-Rücken haften zu bleiben. Hier zahlt sich die MagSafe-Kompatibilität voll aus, und man möchte schon fast, dass so etwas bei der nächsten Nintendo Switch-Konsole zur standardmäßigen Realität wird. Aber man darf ja noch träumen, nicht wahr? Als Ladeindikator hat das Akkupack übrigens LEDs verbaut, die euch auf einem Blick sagen, wie es um die aktuelle Ladung steht.

Vier blaue LED sind dafür da, und eine rote LED sagt euch, ob gerade etwas geladen wird oder nicht. Abgesehen davon gibt es nur wenig Überraschendes – bei der Nutzung mit einem regulären iPhone 13 und auch einem Pro muss ich sagen, dass die Antank 2 in 1 Magnetic Power Bank for Switch & iPhone fast ein wenig zu breit und hoch ist. Es geht sich zwar alles gut aus, aber rein optisch ist das Akkupack wohl eher für die Pro Max-Reihe der Smartphones passend! Abschließend noch ein paar Worte zum Preis-Leistungs-Verhältnis: Was kostet der Spaß eigentlich? Als UVP werden 59,95 Euro ausgegeben. Zum Testzeitpunkt im Jänner 2025 wurde der Preis sogar auf 47,95 Euro gedrückt, und ungeachtet dessen könnt ihr 10 % Nachlass mit dem discount code antank2025 einheimsen. Diesen einfach vor der Bezahlung eingeben, und dann werden euch die Prozente abgezogen!