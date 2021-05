Anker stellt Nano II-Ladegeräte-Serie mit Gan II Technologie vor

Anker hat heute die Anker Nano II -Ladegeräte-Serie vorgestellt. Was diese Geräte können, lest ihr hier! Das Launch-Event könnt ihr hier nachsehen:

Über die Nano II-Serie

Anker lud am 24.5. um 18 Uhr zu einem Online-Event ein. Auf diesem wurden zwei Dinge vorgestellt: einerseits die GaN II Technologie, und andererseits die Anker Nano II Ladegeräte-Serien. Diese kommt in drei Modellvarianten daher, nämlich in 30, 45 und 65 Watt. Kleiner Reminder: Im Jahr 2018 ersetzte Anker das Silizium im Chip (etwa in diesen Geräten) durch das effizientere Galliumnitrid. Jetzt wurde die GaN-Technologie zu GaN II weiterentwickelt und die Betriebsfrequenz um mehr als 20 % erhöht, wodurch der Nano II bei der Umwandlung von AC in DC noch weniger Wärme erzeugt als zuvor.

Das 65W Nano II-Ladegerät hat die gleiche Größe wie das 30W Atom PD 1 (veröffentlicht 2018), ist aber mehr als doppelt so leistungsstark. Es kann Smartphone, Tablet oder Laptop via USB-C aufladen. Es ist ideal für alle, die während einer Geschäftsreise unterschiedliche Geräte aufladen müssen. Für diejenigen, die mit leichtem Gepäck reisen möchten, ist das 30W Nano II Ladegerät so klein wie ein 5W Ladegerät aus dem Handel, kann aber mit einer Nintendo Switch oder sogar dem neuesten Macbook Air (hier entlang zum Test) umgehen.

Weitere Infos

Die gesamte Produktreihe verfügt über einen einzigen USB-C Anschluss, der mit der neuesten Version der Anker-eigenen PowerIQ 3.0-Technologie betrieben wird, die ein iPhone bis zu dreimal schneller auflädt als das serienmäßige 5W-Ladegerät und mit Samsung Super Fast Charging kompatibel ist. Der Erscheinungstermin für die drei Ladegeräte steht bei uns noch nicht fest. Alle drei Modelle der Anker Nano II Serie sind ab heute in den USA auf Amazon und Anker.com vorbestellbar.

Da kennen wir die Preise bereits: Das 30W-Modell kostet 29,99 US-Dollar, das 45W-Modell 35,99 US-Dollar und das 65W-Modell 39,99 US-Dollar. Der Versand beginnt voraussichtlich Mitte Juni. “GaN II ist der nächste große Schritt hin zum mühelosen, blitzschnellen Ladeerlebnis”, sagt Steven Yang, CEO von Anker. “Mit der neuen Generation der GaN II Technologie ist die Anker Nano II Ladeserie nicht nur kleiner und tragbarer, sondern macht auch einen Sprung nach vorne in Sachen Kompatibilität und Ladesicherheit.” Was haltet ihr von diesen nützlichen Begleitern im Alltag?