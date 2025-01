Anker soundcore Liberty 4 Pro Test: Hochglanz am Case und beim Klang

Diese kabellosen Noise Cancelling Kopfhörer passen sich alle 0,3 Sekunden an eure sich ständig verändernde Umgebung an und sorgen so rund um die Uhr für eine optimale, nahtlose Geräuschunterdrückung.

Mit den soundcore Liberty 4 Pro will Anker die Messlatte für True Wireless Earbuds noch höher legen. Wie gut das gelingt, erfahrt ihr in diesem Test!

Opulenter erster Eindruck

Beim Auspacken fallen sofort das kompakte Ladecase und die hochwertigen Materialien auf. Man kann nicht vom Case sprechen, ohne den Hochglanz-Deckel zu erwähnen: Der spiegelnde Fingerabdruckmagnet sieht zumindest in den ersten Sekunden echt beeindruckend aus. Hinten befindet sich eine USB-C-Buchse, und vorne eine kleine Einbuchtung mit einer touch-sensitiven Oberfläche. Ihr schiebt den Deckel nach hinten, und ihr werdet mit sogleich mit einer Anzeige konfrontiert. Sie zeigt euch den Ladestand von Case und beiden Buds an, bevor ihr dann mittels Wischen auf der Einbuchtung davor den Regler zwischen Transparenzmodus und kompletter Umgebungsgeräuschunterdrückung in zehn Stufen steuern könnt.

Das Case kann noch mehr, aber dazu später mehr! Die Earbuds selbst sind ergonomisch geformt und liegen angenehm im Ohr. Sie liegen magnetisch haftend im Case und besitzen genauso eine Hochglanz-Beschichtung. Der Komfort kommt nicht zu kurz: Mit verschiedenen Größen von Silikonaufsätzen finden alle die perfekte Passform. Das Design wirkt modern und dezent, ohne aufdringlich zu wirken. Von der Größe des kleinen Kästchens ist zu sagen, dass es durchaus auch hosentaschentauglich ist. Vor allem die Steuermöglichkeit am Case hat es mir angetan – das tun nur wenige andere -, und insgesamt verspricht der Hersteller so einiges. Wenden wir uns zunächst noch den Einstellungsmöglichkeiten zu, dazu brauchen wir die soundcore-App.

Über die soundcore-App

Die begleitende soundcore App ist ein mächtiges Tool zur Anpassung der Earbuds. Möglichkeiten gibt es viele, im Testzeitraum wurden gleich einmal Aktualisierungen (auf 03.29 bei den Earbuds, und 02.58 beim Ladecase) fällig. Dieser Prozess kommt nicht oft vor, und wenn, dann dauert er nur eine bis zwei Minuten. Sehr löblich! Die App ist in drei Teile unterteilt, und der erste bietet euch die Möglichkeit, die Umgebungsgeräuschunterdrückung (zehn Stufen zwischen Transparenz und vollem ANC), den Flugzeugmodus sowie eine Windgeräuschreduzierung anzusteuern. Der zweite Bereich gehört dem Equalizer, sprich der Klangwelt, und hier könnt ihr nach Herzenslust ausprobieren. Besonders cool: Der HearID-Equalizer erstellt ein personalisiertes Klangprofil basierend auf eurem individuellen Hörvermögen. Zusätzlich könnt ihr zwischen verschiedenen voreingestellten EQ-Profilen wählen oder eure eigenen erstellen. Hier spielen die Buds insgesamt klar über ihrer Preisklasse mit, und das war noch nicht mal alles!

Besonders cool ist hier, dass das HearID-Prozedere ähnlich wie bei Sony abläuft. Will heißen: Anstatt euch mit irgendwelchen Reglern abzukämpfen, könnt ihr alles gleich mit Beispielen probehören, und das fertige HearID-Klangprofil macht tatsächlich einen hörbaren Unterschied. In unter einer Minute – der Zeitaufwand ist wirklich überschaubar, und ich empfehle euch das uneingeschränkt! Aber da machen die Geräte noch nicht halt, es geht sogar noch weiter. Eine Besonderheit der Liberty 4 Pro ist die 3D Surround Sound Funktion, die ein immersives Klangerlebnis erzeugt und die Stimmen auf Wunsch immer vor euch behält, egal, wie ihr den Kopf dreht. Natürlich lassen sich die Earbuds von der Steuerung her auch anpassen, da ihr die Stängel quetschen könnt. Einmal, zweimal, dreimal – alles lässt sich frei belegen, und nach oben und unten streichen steuert die Lautstärke. Ganz easy – auch das Ladecase lässt sich mit Optionen zu Räumliches Audio, Atmosphäre-Ausgleich, Gerät finden und Ferngesteuerte Kamera anreichern.

Liberty 4 Pro: Der Klang und im Alltag

Um es kurz zu machen: Die Soundqualität der Liberty 4 Pro ist beeindruckend. Der Bass ist kraftvoll, ohne zu übersteuern, während die Höhen glasklar und detailreich sind. Besonders bei komplexen Musikstücken zeigt sich die Stärke der Dual-Treiber-Technologie. Egal ob klassische Musik, Rock oder elektronische Beats – diese Earbuds meistern jedes Genre mit Bravour. Aber auch im Alltag überzeugen die Buds, denn die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) der soundcore-Ohrhörer ist beeindruckend effektiv. Sie filtert Umgebungsgeräusche zuverlässig heraus, ohne den Klang zu beeinträchtigen. Der Transparenzmodus ermöglicht es, bei Bedarf die Umgebung wahrzunehmen, ohne die Earbuds herausnehmen zu müssen. Ein Feature namens Smart Chat kann auch erkennen, wenn ihr gerade sprecht – zwischen fünf und 15 Sekunden wird dann die Lautstärke gesenkt und der Transparenzmodus aktiviert. So müsst ihr nicht mal mehr selbst auf Play/Pause drücken, weil die Musik einfach ganz leise weiterspielt!

Die Akkulaufzeit von bis zu sieben Stunden (mit ANC) ist mehr als ausreichend für den täglichen Gebrauch. Das Ladecase bietet zusätzliche 28 Stunden, sodass man problemlos eine ganze Weile auskommt. Zudem ist es auch sehr spannend, wie die Windgeräuschreduzierung funktioniert – leichter Wind wird einfach vollkommen abgeblockt, und störendes Gebläse kommt nur minimal durch. Das ist beeindruckend und macht eine Empfehlung wirklich ziemlich einfach. Wenn man schon einen Kritikpunkt bei den soundcore Liberty 4 Pro finden möchte, dann wäre es vielleicht die minimale Verzögerung. Sowohl beim 3D-Head-Tracking-Sound als auch bei der Einstellung der ANC-Stärke am Case dauert es ein ganz kurzes bisschen, bis die Veränderung tatsächlich angekommen ist. Während das bei der ANC-Regelung noch eher verschmerzbar ist, fühlt es sich beim 3D-Audio-Feature gewöhnungsbedürftig an. Hier zeigt sich dann der Vorteil bei Premium-Geräten, die das augenblicklich hinbekommen. Jammern auf hohem Niveau!

Die Technik der Liberty 4 Pro

Denn man darf nicht vergessen, dass die soundcore Liberty 4 Pro einen ganzen Haufen Technologie in sich vereinen. Und das zu einem Preis von gerade mal 129,99 Euro – das ist eigentlich unpackbar. So erwarten uns in diesen Ohrhörern jeweils duale Treiber, bestehend aus einem 10,5 mm dynamischer Treiber und einem 4,6 mm Balanced Armature Treiber. Verbunden wird der Spaß mit dem guten alten Bluetooth 5.3-Standard, der nicht nur LDAC-Unterstützung bietet, sondern euch die Ohrhörer auch mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden lässt. Ausdauernd sind die Earbuds außerdem!

Geboten werden bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit insgesamt, respektive bis zu zehn Stunden mit nur einer Ladung – bei Dauerbespielung, leiser Lautstärke und ohne ANC, versteht sich. In der Regel werdet ihr euch eher bei sieben bis acht Stunden pro Aufladung bewegen, ein sehr guter Wert. Dazu muss man sagen: Fünf Minuten Laden reichen für bis zu vier Stunden Spielzeit, was für diese Preisklasse, diese Bauform und diesen Leistungsumfang absolute Oberklasse ist. Als Wasser-und Staubschutz wird die IPX5-Zertifizierung angegeben, das heißt: Regen ist in Ordnung, Untertauchen aber nicht.