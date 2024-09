Anker SOLIX Solarbank 2 Pro und Plus funktioniert mit Shelly

Nicht nur auf der IFA 2024 sorgt Anker SOLIX mit seinen Neuheiten für Furore, auch die Balkonkraftwerk-Speicher Anker SOLIX Solarbank 2 Pro und die Plus-Variante sind in aller Techie-Munde. Anker SOLIX nutzt die große Funkausstellung auch für eine von vielen NutzerInnen sehnlichst erwartete Aufwertung des Ökosystems: Das Unternehmen kooperiert fortan mit Shelly, einem der führenden Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Bulgarien.

Einfache Integration durch Update der Anker SOLIX-App

Mit dem neuesten Update – aktuell automatisch in Wellen ausgerollt – ziehen die Funktionen des beliebten Herstellers auch in das Universum von Anker SOLIX ein. Eine Win-Win-Situation für alle Seiten, vor allem für NutzerInnen: Wer zum Beispiel den smarten Drei-Phasen-Stromzähler Shelly 3EM in seinem Sicherungskasten nutzt, kann den cleveren Helfer ganz einfach in das Anker SOLIX-System einbinden. Das spart Zeit wie auch Kosten und zeigt, dass bei Anker SOLIX die Nutzererfahrung an oberster Stelle steht.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Anker SOLIX. Mit diesem Schritt bieten wir NutzerInnen von PV-Systemen einen unkomplizierten Zugang zum Energiemanagement und ermöglichen gleichzeitig Shelly-Usern die offizielle Integration eines weiteren Systems.”, so Wolfgang Kirsch, CEO der Shelly Group.

„Wir hören auf die Wünsche unserer NutzerInnen und versuchen unsere Produkte stetig zu verbessern. Durch die Einbindung von Shelly-Produkten ist uns das abermals gelungen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit”, sagt Shaun Xiong, General Manager von Anker SOLIX.