Anker präsentiert AnkerMake M5 3D-Drucker in London

Am 24.März hat uns Anker nach London eigeladen um beim Anker Recharge Event teilzunehmen. Was uns dort erwartet hat und wir sonst erlebt haben, erfahrt ihr genau hier!

Der frühe Vogel

Ich bin am Donnerstag um 5:30 aufgestanden um den Abflug um 7:30 von Wien Schwechat ohne Stress zu erwischen. Anfangs merkte ich keine Müdigkeit, doch als ich im Flieger war, bin ich neben der besten Serie – Scrubs – die Anfänger – weggenickt. In London Heathrow habe ich mich halbschläfrig durch die Passkontrolle geschlängelt und meinen Fahrer in diesem Labyrinth von Flughafen gesucht. Als dieser mich in Empfang nahm, sagte er mir, dass die Fahrt zum Hotel fast zwei Stunden dauern wird, weil wir ganz London durchqueren müssen und der Verkehr in einer knapp 9 Mio. Einwohnerstadt nicht gerade gering ist. Ich blieb positiv und quatschte mit dem überaus netten Fahrer über alles Mögliche. Im Endeffekt entwickelte sich die Fahrt in eine kleine Stadtrundfahrt mit persönlichem Tour Guide.

Eine noble Unterkunft

Zu Mittag bin ich dann endlich in meinem Hotel angekommen: The Hoxton in Shoreditch. Schnell eingecheckt, meine Sachen im Zimmer abgelagert und los ging das Abenteuer. Bis 16:00 hatte ich Zeit die Stadt zu erkunden und etwas zu essen zu finden. Zu Fuß ging ich Richtung Tower Bridge und entdeckte diverse Pubs, Geschäfte, Sehenswürdigkeiten und reizende Plätze. Direkt an der Tower Bridge habe ich mich in die Touristenfalle schlecht hin – das Lokal “Vicinity” – gesetzt. Ein geschmacksloser Burger, fader Bellini und trockener Kuchen haben mich überzeugt nächstes Mal vielleicht doch Einheimische zu fragen, wo gutes Essen zu finden ist. Langsam schlenderte ich zurück ins Hotel und sah mir noch ein wenig den Tower of London und den zugehörigen Geschenkshop an. Im Hotel habe ich noch einen kurzen Powernap eingelegt und mich dann für das Event fertig gemacht.

Drop the Anker!

In der Hotel-Lobby fanden sich dann die deutschen Kolleg:innen und unser Ansprechpartner Robert ein. Nach einer kurzen Ansprache ging die Reisegruppe zu den Protein Studios, der Event-Location. Zuerst zog es mich an die Bar, um mir eines der blauen Getränke zu greifen, welche mir gleich ins Auge gesprungen sind. Anschließend bekamen wir eine kleine Präsentation über die neuen Produkte von Anker. Vorgestellt wurde ein effizienter 3D-Drucker und neue ultra Powerbanks.

Der erste 3D-Drucker von Anker Innovations, der AnkerMake M5, erblickt das Licht der Tech-Welt. Dieser Drucker hat Potenzial aus der bisherigen Nische der 3D-Drucker auszubrechen und die Technik und Möglichkeiten „normalen Verbrauchern“ Näher zu bringen.

Der Aufbau und die Inbetriebnahme ist mit dem AnkerMake einfacher als je zuvor. Einsatzbereit in 15 Minuten, Bedienung per App oder Software und mit bis zu 250 Millimetern pro Sekunde, ohne heftigen Vibrationen, werden schnelle 3D- Drucke ermöglicht. Hat man es noch eiliger, so verringert der „Effizienz”-Modus mit einer Beschleunigung von bis zu 2.500 Millimetern pro Quadratsekunde die für den Druck benötigte Zeit um bis zu 70 Prozent im Vergleich zu anderen 3D-Druckern. Zusätzlich sorgt eine integrierte HD-Webcam für Zeitrafferaufnahmen und überprüft den Druck auf Unregelmäßigkeiten. Durch die Schnelligkeit des Geräts sind jedoch kleine Qualitäts-Einbußen hinzunehmen, zumindest die beim Event ausgestellten fertigen Drucke hatten raue Kanten oder Flächen. Diese können aber problemlos per Hand nachgeschliffen werden. Darüber kann man also gut hinwegsehen, weil die Effizienz bzw. Schnelligkeit und die vereinfachte Zugänglichkeit hervorstechen. Durch das minimalistisch und zugleich stylisch-edle Aluminium-Gehäuse dürfte sich das Gerät in fast jedes Büro integrieren. Ab sofort lässt sich der AnkerMake M5 zu Vorzugspreisen ab 390€ oder 453€ auf Kickstarter.com (aktuell steht die Kickstarter-Kampagne bei über einer halben Million) vorbestellen. In der zweiten Jahreshälfte wird der Drucker offiziell in Deutschland und Österreich erhältlich sein. Weitere Informationen zum AnkerMake M5 3D-Drucker.

Eine unvergessliche Reise

Die Feierlichkeiten gingen nach der Produktpräsentation erst Richtung los. Mit Live Act Declan McKenna, speziellem Food-Truck, witzigen Reaktions-Minispielen, DJane und riesen Roboter wurde bis in die Nacht gefeiert. (Für aktuelle Eindrücke von Veranstaltungen schaut bei Instagram vorbei)

Am nächsten Morgen bin ich nach einem perfekten Schlaf in meinem Wolkenbett aufgewacht und schnurstracks zum Frühstück geeilt. Ham and Eggs, ein Croissant, heiße Schokolade und ein frisch gepresster Orangensaft gaben mir den nötigen Energieschub für die anstehende Heimreise. Dir Energie war unbedingt nötig, denn mit einem sichtlich unzufriedenem Taxifahrer, brennender Sonne im Nacken und wieder super viel Straßenverkehr, hat sich die Rückfahrt zum Flughafen wie eine Folter angefühlt. Irgendwann habe ich es aber doch bis zum Gate geschafft und neben österreichischen Fußball-Fans den Rückflug überstanden.

Die gesamte Reise war eine tolle Erfahrung für mich und Anker hat mir gezeigt, wie schön es sein kann gemeinsam Meilensteine zu feiern. Genauere Informationen zu den präsentierten Powerbanks werde ich nächste Woche bekannt geben. Lasst euch gesagt haben, da kommt etwas powervolles auf uns zu.