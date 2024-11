Animal Crossing: Pocket Camp sagt emotional Auf Wiedersehen

Im Gegensatz zu Nintendos anderen Apps, bei denen der Dienst mit wenig bis gar keinem Pomp endete, geht es beim “Thank-You Finale” von Pocket Camp darum, sich von dem Camp zu verabschieden, das ihr in den letzten sieben Jahren aufgebaut habt. Denn schon bald ist das Gratis-Game Geschichte … Euch erwartet jedenfalls eine Reise in die Vergangenheit mit euren geliebten Dorfbewohnern im Schlepptau. Es wird ein Feuerwerk sowie Interaktionen mit euren Camper*innen geben – seid darauf gefasst! Um auf das “Dankeschön-Finale” zuzugreifen, sucht einfach die “Blumenkarte” im Abschnitt Sonstiges und gebt sie jemandem im Spiel. Dann bekommt ihr einen Dankeschön-Stand, und wenn ihr damit interagiert, geht das Ganze auch schon los…

Es ist sicher traurig, sich von Animal Crossing: Pocket Camp zu verabschieden, aber das ist nicht wirklich das Ende. Diejenigen, die das mobile AC-Erlebnis weiterspielen möchten, können dies nächsten Monat in Animal Crossing: Pocket Camp Complete tun. Diese kostenpflichtige App wird am 3. Dezember zu einem “frühen ermäßigten Preis” von 9,99 Euro (bis zum 31. Januar 2025) verfügbar sein, bevor sie auf ihren regulären Preis von 19,99 Euro steigt. Die kommende kostenpflichtige Version ist das gleiche alte Basisspiel wie sein kostenloses Gegenstück mit ein paar Boni, wie neuen Leaf Tokens und einer praktischen neuen Camper Cards-Funktion. Wir können alle Pocket Camp-Daten auf die neue Version übertragen! Für die Nachwelt: So sieht das Finale aus…