Slay the Spire 2 (PC) bekommt erstes großes Mega-Update

Das erste große Update von Slay the Spire 2 ist da und fasst die jüngsten Änderungen aus dem Beta-Zweig des Spiels zusammen.

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Nun hat Mega Crit neue Slay the Spire 2-Patch-Notizen für das so genannte „Major Update 1“ veröffentlicht, das „alle Inhalte, Änderungen und Korrekturen aus dem Beta-Zweig des letzten Monats“ in den Hauptzweig des Spiels bringt. Der Beitrag auf der Steam-Seite des Spiels erklärt, dass mit dem Feedback der vielen Beta-Tester des Spiels „wir der Meinung sind, dass die Beta-Version in eine stabile Position geformt wurde, die für die Hauptzweigspieler ausreicht, um die Änderungen auszuprobieren“. Das bedeutet, dass ab sofort jeder, der nicht die Beta-Version spielt, die Möglichkeit hat, sich einige der wichtigsten Änderungen anzusehen, die seit dem Start vorgenommen wurden. Dazu gehören Abzeichen, ein Pseudo-Errungengssystem, das euch eine schöne Erinnerung daran zeigt, was ihr bei einem bestimmten Lauf erreicht habt.

Zum Beispiel einen Boss zu schlagen, ohne HP zu verlieren oder während eines Laufs kein Gold auszugeben. In Bezug auf die Balance gibt es einige wertvolle Neuerungen, die innerhalbt der letzten Woche eingebaut wurden, der dem Ironclad einige dringend benötigte Buffs verlieh, die am meisten überwältigte Karte von The Silent überarbeitete und schließlich den Living Fog etwas schwächer machte, um es zu einem weit weniger mühsamen Kampf zu machen. Außerdem gibt es einige neue Kartengrafiken, was immer schön ist. Mega Crit stellt jedoch fest, dass Beta-Zweig-Patches nicht garantiert ihren Weg zum Hauptspiel finden, und sagt: „Dies ist immer noch ein Early-Access-Spiel, also nur weil etwas es von der Beta- zum Hauptspiel geschafft hat, heißt das nicht, dass es in Stein gemeißelt ist.“ Jedenfalls gibt es Updates, und das ist gut!