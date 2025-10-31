Spielt Retro-Spiele in Animal Crossing: New Horizons 3.0

Das kommende kostenlose Update für Animal Crossing: New Horizons 3.0 wird Neues von Lego sowie spielbare Retro-Nintendo-Spiele enthalten.

Mehr zu New Horizons 3.0

Am Donnerstag kündigte Nintendo an, dass am 15. Januar 2026 eine Switch 2 Edition des Spiels erscheinen wird, zusammen mit einem kostenlosen Update des Basisspiels für diejenigen, die es auf der ursprünglichen Switch spielen. Das kostenlose Update, das das Spiel auf Version 3.0 bringt, wird zahlreiche neue Funktionen hinzufügen, darunter ein Hotel am Pier. Dieses Hotel verfügt über einen Souvenirladen, der mit zunehmender Markenbekanntheit des Hotels Retro-Nintendo-Produkte hinzufügen wird. Dazu gehören alte Nintendo-Spielzeuge wie das Ultra Hand, Ultra Machine und Love Tester sowie Konsolen wie das Famicom, NES, Famicom Disk System, Game Boy und Super Famicom. Spieler können diese Konsolen nicht nur kaufen und in ihrem Heim platzieren, sondern wenn sie auch ein aktives Nintendo Switch Online-Abonnement haben, können sie Spiele darauf spielen. Das neue Update wird auch zusätzliche Kollaborationsgegenstände über Nook Shopping hinzufügen, einschließlich einer Vielzahl von offiziellen Lego-Kreationen.

Die Spieler können Gegenstände wie Lego-Betten, Werkbänke, Kamine, Pflanzen, Sofas, Tische und Outfits kaufen. Andere Kooperationen werden amiibo-Figuren verwenden, um Gegenstände und Charaktere aus anderen Nintendo-Spielen freizuschalten, darunter The Legend of Zelda und Splatoon. Durch das Verwenden verschiedener Zelda-amiibo können die Spieler eine Auswahl an Zelda-Themenelementen freischalten, darunter Outfits, die Triforce, das Meisterschwert, Majoras Maske, eine Ocarina und andere. Wir können auch zwei neue Zelda-Charaktere einladen, Tulin und Mineru, die auch eingeladen werden können, auf der Insel tatsächlich zu leben. Das Verwenden eines Splatoon-amiibo lädt unterdessen zwei weitere neue Charaktere ein, Cece und Viché, die in Kleidung zum Thema Splatoon gekleidet sind. Splatoon-Artikel werden auch zu Nook Shopping hinzugefügt, einschließlich Splatoon-Schließfächer und Inkling-Kopfbedeckungen.