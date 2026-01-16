Animal Crossing: New Horizons 3.0-Update bringt mehr als versprochen

Das große neue Update von Animal Crossing: New Horizons ist da und fügt mehr neue Funktionen hinzu, als ohnehin schon ursprünglich angekündigt wurde.

Version 3.0.0 ist ein kostenloses Update – unabhängig vom kostenpflichtigen Nintendo Switch 2 Edition-Upgrade – das sowohl der Switch- als auch der Switch-2-Version des Spiels zahlreiche neue Funktionen hinzufügt. Die Patch-Hinweise des Updates zeigen jedoch, dass Version 3.0.0 auch eine Reihe neuer Qualitätserweiterungen enthält, die über das hinausgehen, was zuvor von Nintendo angekündigt wurde.

Animal Crossing: New Horizons 3.0.0

Die zuvor angekündigten neuen Inhalte und Funktionen wurden hinzugefügt

Es ist jetzt möglich, bis zu 10 Gegenstände gleichzeitig herzustellen, wenn wir genügend Materialien haben

Gegenstände, die in unserem Hauslager aufbewahrt werden, können jetzt als DIY-Materialien verwendet werden

Das funktioniert aber nur auf unserer eigenen Insel – nicht, wenn wir anderswo zu Besuch sind

Die DIY-Rezepte-App enthält jetzt eine Seite, auf der wir Hotel-DIY-Anfragen und von Tom Nook angeforderte Gegenstände sehen

Artikel, die durch die Verknüpfung mit Animal Crossing: Pocket Camp erhalten wurden, können jetzt immer bei Nook Shopping bestellt werden

erhalten wurden, können jetzt immer bei Nook Shopping bestellt werden Super Mario Bros.-Artikel können jetzt bei Nook Shopping bestellt werden, ohne mit einem Nintendo-Konto verknüpft zu werden

Wenn wir auf einer Insel im Freien sind, können wir durch das Halten der L-Taste seitwärts gehen

Wenn wir die Inselmelodie ändern, wird Melinda nun empfohlene Melodien vorschlagen, einschließlich der ursprünglichen Inselmelodie

Wenn wir die Inselflagge ändern, können wir sie jetzt auf das ursprüngliche Design von der Erstellung der Insel zurückstellen

Wir können jetzt bis zu 50 Anpassungskits auf einmal kaufen

Mehrere Artikel, darunter Schneeflocken, können jetzt an der Abgabebox verkauft werden

Wir erhalten jedes Mal eine Perle, wenn wir Pascal eine Jakobsmuschel geben

Wir können Gerd jetzt bitten, Unkraut zu entfernen, wenn es 30 oder mehr Unkraut auf der Insel gibt

Die Gebühr für die Bitte, Unkraut zu jäten, wurde reduziert

Neue Tipps wurden der Smartphone-App auf dem Nook Phone hinzugefügt

Zusätzlich zu den neuen Funktionen wurden zusätzliche Nook-Meilen-Aufgaben hinzugefügt

Die Reihenfolge einiger Kollaborationsartikel wurde in den Katalogen für Fotostudios und Hoteldekorationen aktualisiert

Andere Anpassungen und Korrekturen wurden vorgenommen, um das Spielerlebnis zu verbessern

Switch 2 – Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Startton für Nook Shopping auf dem Smartphone nicht korrekt abgespielt wurde

NookLink – Neue Artikel zur Inselzeitung hinzugefügt

Der Katalog unterstützt jetzt neue Artikel, die in Version hinzugefügt wurden

Es gibt auch schon erste Videos, die den Vergleich zwischen der Nintendo Switch 2-Version und dem Original zeigen. Hier haben wir eines für euch!