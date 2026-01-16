Animal Crossing: New Horizons 3.0-Update bringt mehr als versprochen
Das große neue Update von Animal Crossing: New Horizons ist da und fügt mehr neue Funktionen hinzu, als ohnehin schon ursprünglich angekündigt wurde.
Version 3.0.0 ist ein kostenloses Update – unabhängig vom kostenpflichtigen Nintendo Switch 2 Edition-Upgrade – das sowohl der Switch- als auch der Switch-2-Version des Spiels zahlreiche neue Funktionen hinzufügt. Die Patch-Hinweise des Updates zeigen jedoch, dass Version 3.0.0 auch eine Reihe neuer Qualitätserweiterungen enthält, die über das hinausgehen, was zuvor von Nintendo angekündigt wurde.
Animal Crossing: New Horizons 3.0.0
- Die zuvor angekündigten neuen Inhalte und Funktionen wurden hinzugefügt
- Es ist jetzt möglich, bis zu 10 Gegenstände gleichzeitig herzustellen, wenn wir genügend Materialien haben
- Gegenstände, die in unserem Hauslager aufbewahrt werden, können jetzt als DIY-Materialien verwendet werden
- Das funktioniert aber nur auf unserer eigenen Insel – nicht, wenn wir anderswo zu Besuch sind
- Die DIY-Rezepte-App enthält jetzt eine Seite, auf der wir Hotel-DIY-Anfragen und von Tom Nook angeforderte Gegenstände sehen
- Artikel, die durch die Verknüpfung mit Animal Crossing: Pocket Camp erhalten wurden, können jetzt immer bei Nook Shopping bestellt werden
- Super Mario Bros.-Artikel können jetzt bei Nook Shopping bestellt werden, ohne mit einem Nintendo-Konto verknüpft zu werden
- Wenn wir auf einer Insel im Freien sind, können wir durch das Halten der L-Taste seitwärts gehen
- Wenn wir die Inselmelodie ändern, wird Melinda nun empfohlene Melodien vorschlagen, einschließlich der ursprünglichen Inselmelodie
- Wenn wir die Inselflagge ändern, können wir sie jetzt auf das ursprüngliche Design von der Erstellung der Insel zurückstellen
- Wir können jetzt bis zu 50 Anpassungskits auf einmal kaufen
- Mehrere Artikel, darunter Schneeflocken, können jetzt an der Abgabebox verkauft werden
- Wir erhalten jedes Mal eine Perle, wenn wir Pascal eine Jakobsmuschel geben
- Wir können Gerd jetzt bitten, Unkraut zu entfernen, wenn es 30 oder mehr Unkraut auf der Insel gibt
- Die Gebühr für die Bitte, Unkraut zu jäten, wurde reduziert
- Neue Tipps wurden der Smartphone-App auf dem Nook Phone hinzugefügt
- Zusätzlich zu den neuen Funktionen wurden zusätzliche Nook-Meilen-Aufgaben hinzugefügt
- Die Reihenfolge einiger Kollaborationsartikel wurde in den Katalogen für Fotostudios und Hoteldekorationen aktualisiert
- Andere Anpassungen und Korrekturen wurden vorgenommen, um das Spielerlebnis zu verbessern
- Switch 2 – Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Startton für Nook Shopping auf dem Smartphone nicht korrekt abgespielt wurde
- NookLink – Neue Artikel zur Inselzeitung hinzugefügt
- Der Katalog unterstützt jetzt neue Artikel, die in Version hinzugefügt wurden
Es gibt auch schon erste Videos, die den Vergleich zwischen der Nintendo Switch 2-Version und dem Original zeigen. Hier haben wir eines für euch!
