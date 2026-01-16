Animal Crossing: New Horizons-Vergleich zwischen Switch und Switch 2

Nintendo hat Animal Crossing: New Horizons auf der Switch 2 veröffentlicht, und seitdem sind einige Videovergleiche online aufgetaucht.

Über New Horizons auf Switch 2

Einer davon wurde vom YouTube-Kanal ElAnalistaDeBits geteilt, der nicht nur einen visuellen Vergleich der Switch 2 Edition neben der bestehenden Switch-Version darstellt, sondern auch andere Verbesserungen wie die Ladezeiten des Spiels zeigt. Wie Nintendo bereits bemerkt hat, bietet die Switch 2 Edition 4K-Auflösung im angedockten Modus. Was das Handheld betrifft, so ist es 1080p (sodass alles schärfer aussieht), und beide Versionen des Spiels laufen mit konstanten 30 fps. Das ist keine Frage der Hardware, sondern liegt an der Programmierung von Animal Crossing: New Horizons – der Tageszyklus und mehr hängt an dieser Framerate.

Es gibt auch eine Demonstration der verbesserten Ladezeiten. Ähnlich wie bei der Auflösungsbegrenzung können wir den Unterschied bemerken oder auch nicht, wenn wir das Spiel tatsächlich spielen. In dieser speziellen Video-Demo können wir in einem Beispiel auf Switch 2 sehen, wie es acht Sekunden dauert, vom Titelbildschirm zum Spiel zu gelangen, während die Switch-Version etwa 17 Sekunden dauert. Und in einem anderen Test dauert das Laden vom HOME-Menü des Systems zum eigentlichen Gameplay 16 Sekunden auf dem Switch 2 und etwa 30 Sekunden auf dem Originalsystem. Also alles insgesamt ein wenig besser!