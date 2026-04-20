Rückkehr in die Tunnel: Deep Silver und 4A Games kündigen METRO 2039 an

Nach der offiziellen Enthüllung in Zusammenarbeit mit Xbox gibt es nun Gewissheit: Deep Silver und die Entwickler:innen von 4A Games bringen die legendäre Metro-Saga zurück. METRO 2039 soll bereits diesen Winter für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Steam und Epic erscheinen. Ihr könnt euch auf eine storygetriebene Einzelspieler-FPS-Kampagne freuen, die den Fokus erneut auf eine beklemmende Atmosphäre und psychologischen Horror legt.

In einem ausführlichen Showcase-Stream geben die Macher:innen hinter dem Projekt erste tiefe Einblicke. Ihr dürft euch Interviews mit Executive Producer Jon Bloch sowie Creative Director Andriy mLs Shevchenko ansehen. Ein sechsminütiger Reveal-Trailer zeigt dabei die beeindruckende visuelle Detailtreue und die vertraute, improvisierte Ausrüstung, die ihr im Kampf gegen Mutanten einsetzen werdet.