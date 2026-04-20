Rückkehr in die Tunnel: Deep Silver und 4A Games kündigen METRO 2039 an
Nach der offiziellen Enthüllung in Zusammenarbeit mit Xbox gibt es nun Gewissheit: Deep Silver und die Entwickler:innen von 4A Games bringen die legendäre Metro-Saga zurück. METRO 2039 soll bereits diesen Winter für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Steam und Epic erscheinen. Ihr könnt euch auf eine storygetriebene Einzelspieler-FPS-Kampagne freuen, die den Fokus erneut auf eine beklemmende Atmosphäre und psychologischen Horror legt.
In einem ausführlichen Showcase-Stream geben die Macher:innen hinter dem Projekt erste tiefe Einblicke. Ihr dürft euch Interviews mit Executive Producer Jon Bloch sowie Creative Director Andriy mLs Shevchenko ansehen. Ein sechsminütiger Reveal-Trailer zeigt dabei die beeindruckende visuelle Detailtreue und die vertraute, improvisierte Ausrüstung, die ihr im Kampf gegen Mutanten einsetzen werdet.
Ein neues Regime und eine ukrainische Perspektive
4A Games wurde in der Ukraine gegründet und besteht nach wie vor mehrheitlich aus Ukrainern, verfügt jedoch mittlerweile über ein Team aus über 25 verschiedenen Nationalitäten, das durch den ukrainischen Geist der Entschlossenheit und den Stolz auf seine Projekte vereint ist. Russlands groß angelegte Invasion der Ukraine hat die Entwicklung von METRO 2039 beeinflusst und direkt geprägt, wobei sich der Fokus der Geschichte nun stark auf Entscheidungen, Handlungen, Konsequenzen und den Preis für die Sicherung der Zukunft verlagert hat. Obwohl aus einer eindeutig ukrainischen Perspektive erzählt, bleibt METRO 2039 eine authentische METRO-Geschichte. Das Team arbeitet nun hauptsächlich an zwei Standorten in Kiew und Malta, doch das Ziel bleibt dasselbe: ein Erlebnis zu schaffen, das unverkennbar METRO ist.