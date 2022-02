Animal Crossing: New Horizons: Mehr Spaß mit dem amiibo-Karten-Pack

Lest hier, was wir mit einem amiibo-Karten-Pack der Serie 5 in Animal Crossing: New Horizons anstellen konnten!

Nintendo hat uns freundlicherweise eine Packung von amiibo-Karten der Serie 5 zukommen lassen. Sie sehen nicht nur süß aus, sondern haben in Sammlerkreisen auch einen gewissen Wert. Darüber hinaus können sie in Spielen wie in Animal Crossing: New Horizons verwendet werden! Möglich macht dies ein NFC-Chip im Inneren, der in Verbindung mit einem Controller (entweder dem Pro Controller oder dem rechten Joy-Con einer Nintendo Switch) Daten überträgt. Ganz wie bei einer amiibo-Figur können so auch Karten für gewisse Extras im Spiel verwendet werden.

Für Sammler:innen und Fans

Die Karten selbst kommen in einer Hochglanz-Plastikverpackung daher. Schnell ist das Säckchen aufgerissen, und in einer solchen Packung sind immer drei amiibo-Karten zu finden. Die Serie 5 ist laut offizieller Website im November 2021 erschienen. Pro Serie gab es bislang jeweils 99 amiibo-Karten zu sammeln, doch bei der fünften Serie sind es „nur“ 48 Karten, die ihr ergattern könnt. So ist die Runde von Animal Crossing-Charakteren in dieser Serie gleich mal exklusiver!

Genauso exklusiv scheint es auch mit den Sammelalben, „Collectors Album“ genannt, herzugehen. Auf willhaben und anderen Plattformen werden die in limitierten Stückzahlen hergestellten Alben teils um dreistellige Eurobeträge verkauft, und Fans sind auch noch bereit, diese Preise zu bezahlen – Angebot und Nachfrage am Werk. Selbst bei der aktuellsten Serie, als sie druckfrisch war, konnten längst nicht alle das Album bestellen, die es auch wollten (wir berichteten darüber). Da freut es mich umso mehr, dass Nintendo uns ein Karten-Pack mit drei amiibo-Karten zukommen hat lassen!

Auspacken und loslegen

In unserer Packung haben sich die folgenden drei Figuren blicken lassen: Andrea (Reneigh), Gunnar (Raymond) und Melinda. Über letztere konnte ich mich riesig freuen, da ich daher die Chance erhalte, für die liebe Melinda in Happy Home Paradise auch ein Haus zu designen. Nicht nur das, ihre amiibo-Karte funktioniert auch in anderen Spielen wie Mario Kart 8 oder Super Smash Bros. Ultimate, da sie dort vorkommt bzw. die Karte dementsprechend unterstützt wird. So bekommt man Skins und andere Goodies, wenn man sie mit dem entsprechenden Modus einsetzt.

Natürlich konnten wir es uns dann nicht nehmen lassen, Gunnar alias Raymond (der mit seinem Erscheinen das Internet im Sturm erobert hatte) ein Ferienhaus zu basteln. Mehr noch, wenn ihr einem Charakter im DLC ein Haus eingerichtet habt, kommen sie dann auf der Arbeitsinsel immer wieder mal vorbei. Es ersetzt vielleicht nicht eine Bewohnerfigur, mit der ihr verlässlich täglich interagieren (und eventuell ein Foto abstauben) könnt, aber es macht Laune, die lieben Charaktere immer wieder mal zu sehen. Insgesamt sind die amiibo-Karten ihren Preis wert, und man versteht schnell, wieso sie einen großen Reiz auf Sammler:innen ausüben! Hier eine Bildergalerie des Ferienhauses unseres Gunnar: