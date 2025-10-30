Animal Crossing: New Horizons bekommt Neuerungen am 15.1. und Nintendo Switch 2-Version

Das paradiesische Inselleben ruft (erneut): Am 15. Januar erscheint Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition für Nintendo Switch 2. Was kann man sagen? Der süßeste Urlaub geht also weiter!

Uns stehen neue Funktionen wie eine höhere Auflösung, Maus-Steuerung, CameraPlay und ein Multiplayer-Modus für bis zu 12 Spieler:innen offen. Außerdem erhält das Megafon Einzug ins Spiel, das Gebrauch vom in die Konsole integrierten Mikrofon macht. Darüber hinaus erscheint am selben Tag ein kostenloses Update für Animal Crossing: New Horizons auf Nintendo Switch. Dieses umfasst ein Hotel, das von Käptens Familie betrieben wird, neue Einrichtungsgegenstände und Charaktere sowie exklusive Inhalte für Mitglieder von Nintendo Switch Online wie die Schlummerinseln. Es gibt also vieles zu entdecken. Einen ersten Einblick bietet der neue Trailer auf dem YouTube-Kanal von Nintendo.