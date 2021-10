Among Us Crewmate Edition erscheint im Dezember – andere Collector’s Editions 2022

Maximum Games, Innersloth und Dual Wield Studio haben bekanntgegeben, dass die drei bereits angekündigten Among Us Collector’s Editions nächsten Jahres in Europa und Nordamerika erscheinen, wobei die Crewmate Edition international schon im Dezember veröffentlicht wird.

Among Us: Crewmate Edition (€32.99):

Das Hauptspiel Among Us und alle DLC-Add-ons: Airship-Bundle, Skin-Bundle Polus-Karte, Skin-Bundle MIRA HQ, Hamster-Bundle, Bettkrebs-Bundle, Hirnschnecke-Bundle, Stickmin-Bundle und Mini-Besatzung-Bundle.

Exklusive DLC-Inhalte der Retail-Version

Linsenförmige 3D-Hülle von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

„Impostor Syndrome“-Stickerbogen von Alyssa Herman

1 von 12 speziellen holografischen Mira HQ-Zugangskarten von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

Gefaltetes Poster der Skeld-Karte, gestaltet von Cannon Kissane

Einlösbarer Code für 6 Hintergrundbilder für PC/Mobiltelefon von Amy Liu von Innersloth



Die Crewmate Edition (32,99 €) erscheint am 14. Dezember in Großbritannien und Europa in den Regalen, die Veröffentlichung in Japan und Südkorea folgt kurz darauf am 16. Dezember. Die Veröffentlichung in den USA, Kanada und Lateinamerika erfolgt am 11. Januar 2022. Die Impostor Edition (49,99 €) und die Ejected Edition (89,99 €) kommen in verschiedenen Ländern im Frühjahr 2022 auf den Markt. Irgendjemand schaltet ständig das Licht im Lagerhaus aus, aber wahrscheinlich ist alles in Ordnung. Hat jemand mal auf die Überwachungskameras überprüft? Die Edition könnt ihr über den Maximum Games Store vorbestellen.