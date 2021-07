Among Us Collector’s Edition im Anflug – Release noch 2021

Maximum Games gab heute bekannt, dass man gemeinsam mit Innersloth, Dual Wield Studio, und Robot Teddy in der zweiten Jahreshälfte drei exklusive Among Us Collector’s Editions in den Einzelhandel bringen wird.

Hier die Among Us Collector’s Editions im Überblick:

Among Us: Crewmate Edition (€32.99):

Das Hauptspiel Among Us und alle DLC-Add-ons: Airship-Bundle, Skin-Bundle Polus-Karte, Skin-Bundle MIRA HQ, Hamster-Bundle, Bettkrebs-Bundle, Hirnschnecke-Bundle, Stickmin-Bundle und Mini-Besatzung-Bundle.

Exklusive DLC-Inhalte der Retail-Version

Linsenförmige 3D-Hülle von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

„Impostor Syndrome“-Stickerbogen von Alyssa Herman

1 von 12 speziellen holografischen Mira HQ-Zugangskarten von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

Gefaltetes Poster der Skeld-Karte, gestaltet von Cannon Kissane

Einlösbarer Code für 6 Hintergrundbilder für PC/Mobiltelefon von Amy Liu von Innersloth

Among Us: Impostor Edition (€49.99):

„Crewmate vs Impostor“-Umhängeband von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

Lila Plüsch-Besatzungsmitglied von Hannako Lambert von Dual Wield Studio

„Spinning Into Space”-Anstecknadel (drehbar) von Cynthia Her

Limiterte Impostor-Schachtel

Among Us: Ejected Edition (€89.99):