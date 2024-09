Amber Isle – ein gemütliches Cozy-Spiel mit Verkaufs-Mechanik

Willkommen auf der Amber Isle – einem malerischen, freundlichen Dorf mit prähistorischen Bewohnern, die sich schon richtig auf euch freuen! Zur offiziellen Seite des Spiels geht es hier.

Über Amber Isle

Denn es wird dringend jemand für den hiesigen Laden gesucht, da kommt ihr gerade recht. Eure Aufgabe? Das Basteln und Verkaufen von Gegenständen, das Verbessern eures Ladens und die generelle Unterstützung eurer Nachbarn. So freundet ihr euch Schritt für Schritt mit euren Paleofolk-Nachbarn an und passt die Insel an, um das Dorf wieder zum Leben zu erwecken und noch mehr prähistorische Freunde willkommen zu heißen. Amber Isle erscheint übrigens am 10.10.2024 für PC und kommt danach auf Nintendo Switch! Dann gilt es, Artikel herzustellen und zu verkaufen, um die einzigartigen Probleme der ungewöhnlichen Kundschaft zu lösen. Ein Tisch, der groß genug für einen Brontosaurus ist, ein wasserdichtes Picknick-Set für einen Plesiosaurier oder eine spezielle Zahnbürste für eine Säbelzahnkatze!

Ihr erkundet das Dorf, um Ressourcen zu sammeln und zu handeln. Ihr schaltet neue Anleitungen durch die Unterstützung anderer frei – Quests und Fähigkeiten gibt es ebenso. Danach stellt ihr die Artikel zum Verkauf, und das Spiel geht weiter. So restauriert ihr ein altes Häuschen und dürft dort das Layout, die Einrichtung und die Stände nach euren Wünschen anpassen. Dann macht ihr euch bereit, mit eurem ganz persönlichen Laden Kunden willkommen zu heißen! Erfolgreiche Spieler*innen spenden dann für die Expansion und Verbesserung des Dorfes. Entsprecht den Bedürfnissen verschiedener Paleofolk und baut Wege, Erholungsgebiete und Wasserspiele. Je zugänglicher das Dorf ist, desto mehr Paleofolk werden einziehen wollen! So macht ihr das Geschäft eurer Träume, freundet euch mit einer Besetzung von Dinosauriercharakteren an und erweckt Amber Isle wieder zum Leben!