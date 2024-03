Amazon Frühlingsrabatte: Jackery Mini-Powerstation, Solargeneratoren und Co. um 15 bis 47 % reduziert

Pünktlich zum Start der Outdoor-Saison bietet Jackery über Amazon weitreichende Rabatte für ausgewählte Powerstations und Solargeneratoren. Ob für den Sparfuchs oder den Osterhasen, die hochwertigen tragbaren Stromlösungen empfehlen sich vom 20. bis einschließlich 25. März 2024 stark reduziert im Amazon-Shop von Jackery .

Highlight für alle, die in den Osterferien ihre Powerstation auch mit in den Flieger nehmen möchten, ist die Explorer 100 Plus , die erstmalig mit einem Discount von 15 % für nur 127 Euro zu haben ist. Das kleinste Kraftpaket des führenden Anbieters versorgt mit 99 Wh und 128 Watt Leistung bis zu drei mobile Geräte gleichzeitig über einen USB-A sowie zwei USB-C Schnittstellen mit Energie. Dabei darf der sichere und langlebige Lithium-Eisenphosphat-Akku im typischen Jackery-Design mit Maßen von 126 x 87 x 86,5 mm sogar ins Handgepäck.

Wer neben USB auch eine 230 Volt-Steckdose und einen 12-Volt-Anschluss benötigt, aber dennoch ein handliches Gerät möchte, greift zum Explorer 500 mit 47 % Rabatt. Für nur 349 Euro statt 659,99 Euro bietet er 518 Wh Kapazität und 500 Watt Dauerleistung. So versorgt er beim Camping oder Picknick alle relevanten Geräte – von Kühlbox bis Kamera –, passt aber mit seinen Abmessungen von 30 x 19,3 x 24,2 cm dennoch auch ins kleinste Zelt oder in den Fahrradkorb.

Mit 31 % Discount empfiehlt sich der Solargenerator 1500 Pro für eine komplett autarke Stromversorgung in der Natur. Das Set aus der Powerstation Explorer 1500 Pro mit 1512 Wh Kapazität sowie dem faltbaren 200 Watt starken Solarmodul Jackery SolarSaga 200W macht aus Sonne ausreichend Energie auch für energiehungrige Abnehmer mit bis zu 1800 Watt Leistung. Für nur 1.579 Euro statt 2.289 Euro ist dieser Solargenerator eine gute Investition für eine emissionsfreie Stromversorgung beim Camping, im Schrebergarten oder als Notstromversorgung zuhause.