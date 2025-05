Der Online-Shop Alza.at ist ab sofort der exklusive offizielle Händler des Oura Smart Rings in Österreich, Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Alza bietet das vollständige Sortiment wie der Hersteller selbst sowie die gleichen Preise an. Das Unternehmen liefert den Wiener Kunden den Ring und das Zubehör bereits am nächsten Tag – und das sogar kostenlos.

Alza.at bietet auf seiner Website den beliebten intelligenten Oura Ring an, der zum Beispiel auf der offiziellen Website oura.com erhältlich ist, allerdings mit einer recht teuren Versandgebühr. „Die Preise für den Oura Ring auf Alza.at werden die gleichen sein wie auf der offiziellen Website. So können Kunden das neueste Modell Oura Ring 4 auf Alza für 399€ und sein älteres Geschwistermodell Oura Ring Gen3 für 219€ kaufen. Auf der offiziellen Website zahlen die Kunden außerdem 15 Euro für die Lieferung“, betont die PR-Managerin von Alza, Eliska Cerovska. Alza verkauft den Oura Ring 4 in den meisten verfügbaren Farben und Größen. Die Varianten der vorherigen Generation sind erhältlich, solange der Vorrat reicht. Für beide Generationen gibt es auch spezielle Ladegeräte.

Alza hat für die Kunden ein Probeset vorbereitet

„Wir empfehlen unseren Kunden, vor dem Kauf eines Rings ein „Sizing Kit“, also ein Probepaket, zu bestellen. Damit können sie einige Tage lang einen Probering in verschiedenen Größen anprobieren und die richtige auswählen. Auf diese Weise vermeiden die Kunden, dass sie sich die Freude an dem neuen Produkt durch falsche Ringmaße und anschließende Rücksendungen und Umtauschvorgänge verderben,“ erklärt Eliska Cerovska und fügt hinzu, dass das Sizing-Kit und der Oura-Ring selbst nach dem Motto „Bestellt bis Mitternacht, morgens in die AlzaBox gebracht“ in Wien bereits am nächsten Tag zugestellt wird. „Zusätzlich bieten wir bis Ende Mai kostenlosen Versand für beide Generationen an,“ ergänzt sie.

Oura Ring – ideal zur Gesundheits- und Stressüberwachung

Der Ring ist eine tolle Alternative zu einer Smartwatch und eignet sich für alle, die sich für ihre Gesundheit und einen gesunden Lebensstil interessieren oder wissen wollen, wie ihr Körper funktioniert. Eine weitere interessante Funktion ist Women Health, die die Schwangerschaft der Ringträgerin verfolgen, die Periode vorhersagen und vieles mehr kann. Der Oura-Ring selbst wird zum Sammeln von Informationen verwendet, das Wichtigste geschieht in der App. Dank jahrelanger Forschung und Entwicklung auf der Grundlage der nordischen Tradition und Lebensweise ist Oura im Vergleich zur Konkurrenz am weitesten entwickelt. Mittlerweile geht es um die 4. Generation, die den Kunden eine fein abgestimmte Genauigkeit der Algorithmen und der angezeigten Daten bietet, einschließlich hochwertiger und präziser Sensoren.