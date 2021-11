Alles zum tink Black Friday – smart sparen leicht gemacht

Spart bei eurem smarten Heim: Mit dem tink Black Friday könnt ihr aus den besten Angeboten wählen. Lest hier mehr zur Aktion!

Über den tink Black Friday

Smart-Home-Fans warten wohl schon das ganze Jahr auf diesen Tag: tink Black Friday. Dank vieler Top Deals können Tech-Aficionados schon jetzt vor dem Black Friday ihr Zuhause zum kleinen Preis smarter machen. Mit Rabatten von bis zu 70 Prozent auf Produkte wie Sonos, tado, Google Nest, Netatmo, Bosch, innr, Ring, Philips Hue und vielen mehr wartet der Smart-Händler tink auf. Die limitierte Stückzahl der besten tink Black Friday Smart-Deals ist ab sofort bis 29.11.2021 exklusiv auf der tink-Website verfügbar.

Über das Google Nest Mini 2er-Pack

tink beschert mit dem Google Nest Mini 2er-Pack wahre Multitalente und Weihnachtsfreude. Als kleiner Bruder von Google Nest Audio bietet Nest Mini denselben Funktionsumfang, benötigt aber weniger Platz. Somit ist er die ideale Lösung für alle, die ihren Smart Speaker auf dem Nachttisch, der Fensterbank oder in einem Regal platzieren möchten. Die beiden smarten Speaker singen im Einklang “O du fröhliche” und sind zugleich persönlicher Assistent und weltgrößte Datenbank in einem, um den Alltag zu erleichtern.

Dabei dienen sie auch noch als Steuerzentrale für euer Connected Home. Als Nachfolger zum erfolgreichen Google Home Mini bieten die kleinen Kraftpakete noch besseren Sound und sind dank optionaler Wandmontage noch besser erreichbar. Das Google Nest Mini (2. Generation) 2er-Pack ist für satte 29,95 Euro (statt 118 Euro) in der Farbe Karbon oder Kreide auf tink.at erhältlich. Das Angebot ist gültig bis 29.11.2021 (23:59) und solange der Vorrat reicht. Mit dem tink Black Friday-Deal können Technik-Fans ganze 88 Euro sparen.

Über die Soundbar Sonos Arc

Das elegante Schmuckstück und Soundwunder Sonos Arc ist ein Hingucker, durch und durch. Die Soundbar begeistert durch kristallklare Dialoge, raumfüllenden Sound und hohem Komfort. Mit elf leistungsstarken Treibern für kristallklare Höhenfrequenzen, dynamische Mittelfrequenzen und einen einzigartigen Bass wird sogar der Weihnachtsbaum vor Neid erblassen. Dolby Atmos sorgt für einzigartige 3D-Effekte und versetzt Nutzer:innen mitten ins Geschehen: So fühlt es sich an, als würde das Christkind direkt über euch hinweg fliegen.

Komfortable Bedienung durch umfangreiche Sprach- und Touch-Steuerung sorgen für individualisierte Sound-Erlebnisse. Die Nutzung von Dolby Atmos erfordert einen Fernseher, der Dolby Atmos und Atmos-kodierte Inhalte unterstützt. Das Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set ist ab sofort in der Farbe Schwarz und Weiß für nur 1.899,95 Euro (statt 2.246 Euro) auf tink.at verfügbar. Das Angebot ist gültig bis 29.11.2021 (23:59) und solange der Vorrat reicht. Mit dem tink Black Friday-Deal können Technik-Fans ganze 346 Euro sparen.

Über das tado° Heizkörper-Thermostat

Das tado° Heizkörper-Thermostat revolutioniert die Art, es sich zu Hause gemütlich und warm zu machen. Mittels vorprogrammierter Einstellungen, Intervalle und smarter Technologie kann sogar auf Distanz und per Knopfdruck automatisiert eingeheizt werden. So werden Kosten, Energie und Mühen gespart. Die effiziente Geofencing-Funktion perfektioniert das intelligente Heizsystem bis in alle Ecken und Kanten im trauten Heim. tado° begeistert nicht nur durch smarte Temperaturmessung, sondern auch mittels Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Umgebungslicht.

Skifoan ist vielleicht das leiwandste, aber erst das Füße hochlagern im Warmen sorgt für den wohltuenden Rundum-Genuss. Das tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten & Bridge ist für 259,95 Euro statt 439,98 Euro in der Farbe Weiß auf tink.at erhältlich. Das Angebot ist gültig bis 29.11.2021 (23:59) und solange der Vorrat reicht. Mit dem tink Black Friday-Deal können Technik-Fans ganze 180 Euro sparen.

Mehr zum Netatmo All-in-One Wetter-Paket

Mit dem Netatmo All-in-One Wetter-Paket das zu Hause in ein modernes Wetterlabor verwandeln. Im Paket enthalten ist ein Netatmo-Regenmesser, ein Windmesser und eine Wetterstation. Sie funktioniert als Bridge, so nennt Netatmo den Hub, also den Sammelpunkt aller zusätzlichen Geräte. Das stromlinienförmige Gerät misst Temperatur, Luftdruck, Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, CO2-Gehalt, Lautstärke, Regenintensität, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und die gefühlte Außentemperatur.

Die dazugehörige App stellt dies alles in übersichtlichen Grafiken dar und kann bei Überschreitungen eingestellter Schwellenwerte Benachrichtigungen verschicken. Das Netatmo Premium Set Wetterstation ist für 219,95 Euro statt 319,98 Euro in der Farbe Grau und Schwarz auf tink.at erhältlich. Das Angebot ist gültig bis 29.11.2021 (23:59) und solange der Vorrat reicht. Mit dem tink Black Friday-Deal können Technik-Fans ganze 100 Euro sparen.

Über die Ring Video Doorbell 4

Für Smart-Home-Fans sind Videotürklingeln ein Must-Have, wenn es um Sicherheit und Bequemlichkeit geht. Die modernen Geräte zeigen auf dem Smartphone an, wer vor der Tür steht, und ermöglichen die direkte Kommunikation – egal, ob von zu Hause aus oder von unterwegs. Wie aus der Ring-Produktpalette bekannt, ist auch die Doorbell 4 mit Amazon Alexa kompatibel. Durch den Ring-Skill besteht ebenfalls die Möglichkeit, in der Alexa App den Alexa- und Ring-Account miteinander zu verknüpfen. Der Ring-Skill verbindet jede Ring Video Doorbell oder Sicherheitskamera mit Echo Show, Echo Spot, Echo-Lautsprechern, Fire TVs oder Fire-Tablets.

Alexa kann eine neue Videoaufnahme starten oder auf eine bestehende zugreifen. Durch den Sprachbefehl „Alexa, zeig die Haustür“ kann ein Live-Videostream auf einem Echo Show umgehend verfolgt werden, was Zuhause vor sich geht. Die Ring Video Doorbell 4 ist für 199,95 Euro statt 234 Euro in der Farbe Silber auf tink.at erhältlich. Das Angebot ist gültig bis 29.11.2021 (23:59) und solange der Vorrat reicht. Mit dem tink Black Friday-Deal können Technik-Fans somit 34 Euro sparen.

Mehr zum Sonos One Stereo Set

Was wäre Weihnachten ohne den alljährlichen Weihnachts-Hit, traditionellen Klassiker und Lieblings-Song, der durch die Räume tönt? Ob beim Schmücken des Weihnachtsbaums, beim Singen unter der Dusche oder während dem Kekse backen: Musik ist ein klangvoller Begleiter, der uns tagein, tagaus in unterschiedlichsten Lebenssituationen motiviert und allgemein unser Wohlbefinden steigert.

Zum musikalischen Einstand in die bevorstehende Adventszeit stimmt der Sonos One Speaker im Doppelpack mithilfe der Amazon Alexa- oder Google Assistant-Sprachsteuerung Evergreens an und versprüht schon jetzt Weihnachtsfeeling pur. Das Sonos One Stereo Set ist für 398,95 Euro statt 458 Euro in der Farbe Schwarz oder Weiß auf tink.at erhältlich. Das Angebot ist gültig bis 29.11.2021 (23:59) und solange der Vorrat reicht. Mit dem tink Black Friday-Deal können Technik-Fans somit rund 68 Euro sparen.

Über das Bosch Smart Home Set

Einfach, schnell, simple, smart: Das Bosch Smart Home Set stellt die Speed-Disziplin unter den Heizsystemen dar. Der Controller ist die zentrale Schnittstelle des Smart Home-Systems und bietet hohe Sicherheit durch lokale Speicherung der erfassten Daten. Über den Controller lassen sich smarte Geräte zur Steuerung der Raumtemperatur bis hin zur Raucherkennung in das System einbinden und für noch mehr Komfort und Sicherheit miteinander verknüpfen.

Das Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat sorgt immer für die perfekte Temperatur in jedem Zimmer. Das Bosch Smart Home – Starter Set Heizung mit 5 Thermostaten ist für 229 Euro statt 398,75 Euro in der Farbe Weiß auf tink.at erhältlich. Das Angebot ist gültig bis 29.11.2021 (23:59) und solange der Vorrat reicht. Mit dem tink Black Friday-Deal können Technik-Fans somit rund 169 Euro sparen.

Mehr zur Google Nest Cam

Ein echter Hingucker: Dank integrierten und wiederverwendbaren Lithium-Ionen-Akku kann die Google Nest Cam am gewünschten Ort aufgestellt oder montiert werden und ist sofort einsatzbereit. Einmal eingerichtet gibt es über die 1080p-Kamera eine kontinuierliche Überwachung mit drei Stunden Videoverlauf. Die Kamera bietet zwei Megapixel und ein 110 Grad umfassendes Sichtfeld. Dabei kann sie am Tag bis 7,5 und nachts rund sechs Meter weit sehen. Über Zwei-Wege-Audio lassen sich Unbefugte direkt kontaktieren.

Die Bewegungserkennung, die direkt am Gerät und nicht cloud-basiert stattfindet, verarbeitet zweimal so viele Pixel mit doppelter Framerate im Vergleich zu den bisherigen Nest-Kameras. Das Google Nest Cam (mit Akku) 2-er Pack + gratis Google Nest Hub (2. Generation) ist für 299 Euro statt 459,98 Euro in der Farbe Kreide oder Carbon auf tink.at erhältlich. Das Angebot ist gültig bis 29.11.2021 (23:59) und solange der Vorrat reicht. Mit dem tink Black Friday-Deal können Technik-Fans somit ganze 160 Euro sparen.

Warm mit dem Eve Thermo-Thermostat

Das innovative und stilsichere Heizkörperthermostat Eve Thermo ist per App, Siri, über Zeitpläne und via Touch-Bedienfeld zu steuern. Zu Höchstleistungen fährt es in Kombination mit iOS-Geräten auf und bildet ein System aus Komfort, Effizienz und Innovation. Die Steuerung passt sich an den Tagesverlauf an, erstellt eigenständige Zeitpläne und überzeugt durch bequeme Automatisierung. Die Modi-Vielfalt ist beeindruckend: Fenstererkennung, Urlaubsmodus, Ventilschutz und absoluter Datenschutz stellen sicher, dass die Wahl rundum smart ist.

Das Gerät unterstützt zusätzlich neben Bluetooth auch Thread, die neue Netzwerk-Technologie, und sorgt dabei für ein stabiles Netzwerk und schont gleichzeitig die Batterie. Das Eve Thermo 6er-Pack ist für 289,95 Euro statt 479,70 Euro in der Farbe Weiß auf tink.at erhältlich. Das Angebot ist gültig bis 29.11.2021 (23:59) und solange der Vorrat reicht. Mit dem tink Black Friday-Deal können Technik-Fans somit ganze 189 Euro sparen.

Immer informiert mit der Withings ScanWatch

Die multifunktionale, smarte ScanWatch von Withings sorgt für die Gesundheitsförderung sondern auch für abwechslungsreiche Sportmodi. Mit der medizinisch genauen EKF-Funktion, 30 unterschiedlichen Trainingsmodi und einer beeindruckenden Akkulaufzeit von 30 Tagen wird eine vermeintliche Uhr zu einem stilsicheren Wegbegleiter, den man nicht missen möchte. Die Withings ScanWatch ist zudem die erste Hybrid-Smartwatch mit Schlafapnoe-Erkennung.

Mit den integrierten SPO2-Sensoren weiß man beim Aufwachen jederzeit, ob die Sauerstoffzufuhr in der Nacht ausreichend war. Die Withings ScanWatch 42mm + gratis Belkin SOUNDFORM Move – True Wireless Earbuds ist für 239,95 Euro statt 339,94 Euro in der Farbe Weiß auf tink.at erhältlich. Das Angebot ist gültig bis 29.11.2021 (23:59) und solange der Vorrat reicht. Mit dem tink Black Friday-Deal können Technik-Fans somit 99 Euro sparen.

Zudem gibt es noch viele weitere Deals auf der tink Black Friday-Seite.

Hier eine Auswahl anderer Deals:

•Google Nest Hub (2. Generation) + Google Nest Mini – 69,95 statt 158,99 Euro

•Sonos One SL Stereo Set + gratis Google Nest Mini – 369,95 statt 457 Euro

•Homematic IP Starter Set Raumklima WLAN + Easy Connect – 99,95 statt 159,90 Euro

•Innr Bulb RB 285 4-Pack + Bridge – 92,95 statt 139,97 Euro

•Google Nest Hub (2. Generation) + gratis Ledvance SMART+ Bluetooth Farbig E27 – 59,95 statt 119,94 Euro

•Netatmo Smarte Videotürklingel + gratis Google Nest Hub (2. Generation) – 249 statt 399,98 Euro

•Senic Friends of Hue Smart Switch – Smarter Lichtschalter 4er-Pack – 179 statt 358 Euro