Alles zu Dragon Age: The Veilguard: PC-Anforderungen, Vorladezeiten und kein DRM!

BioWare hat mehr zu Dragon Age: The Veilguard-Update gesagt, nämlich die vollständigen Spezifikationen und Vorladezeiten für das Spiel.

Über Dragon Age: The Veilguard

Die PC-Spezifikationen des Spiels, die Einstellungen sowohl für Raytracing als auch für Raytracing-Off enthalten, sind im Bild unten sichtbar. “Dragon Age: The Veilguard wird auf keiner Plattform DRMs (wie Denuvo) von Drittanbietern enthalten”, bestätigte auch BioWare. Auf PS5 und Xbox Series X/S wird es Grafik- und Leistungsmodi geben, die auf 30 FPS bzw. 60 FPS abzielen. Das Spiel wird auch für PS5 Pro verbessert, das im November veröffentlicht wird, eine Woche nach dem Veröffentlichungsdatum des Rollenspiels am 31. Oktober 2024. “Die Fidelity- und Performance-Modi des Spiels werden beide Verbesserungen bei der Pro bekommen, einschließlich einer erhöhten Auflösung in den Modi 30 FPS Grafik und 60 FPS Leistung“, sagte Maciej Kurowski, technischer Direktor des BioWare-Studios.

“Zusätzlich wird es verschiedene verbesserte visuelle Einstellungen im 30FPS-Fidelity- und 60FPS-Leistungsmodus geben. Das Team von BioWare ist stolz darauf, wie vertieft die Spieler sein werden, wenn sie die schöne Welt von Thedas betreten, mit verbesserter Bildqualität dank Sonys neuem KI-basiertem Upscaler PSSR. Wir haben Raytraced Ambient Occlusion (RTAO) im 60 FPS Performance-Modus aktiviert, der bisher nur auf der Basis-PlayStation 5 mit 30 FPS-Modus verfügbar war.” Das Spiel wird ab dem 14. Oktober auf Xbox Serie-Konsolen und ab dem 29. Oktober auf der PS5 vorgeladen. “Das Fehlen von DRM bedeutet, dass es keine Vorladezeit für PC-Spieler geben wird”, sagte BioWare. Nun denn – freut ihr euch schon auf das kommende Action-RPG von BioWare und EA?