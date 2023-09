Alle Details zu Stardew Valley 1.6 veröffentlicht: Großes Update!

Das Update wird eine umfangreiche Liste von Funktionen bringen, einschließlich neuer Endspielinhalte, Ereignisse und Gegenstände. Barone teilte kein Veröffentlichungsdatum für den Patch mit. Stardew Valley hat seit mehreren Jahren kein Update erhalten. Das letzte Mal, dass das Team einen Patch veröffentlicht hat, war das 1.5-Update im Dezember 2020. Obwohl es vielleicht nicht so groß ist wie frühere Updates, wird das 1.6-Update eine beträchtliche Menge an neuen Inhalten in das Spiel bringen. Wir können die vollständige Liste unten sehen, mit Highlights wie einem neuen Festival, mehr als 100 neuen Dialogzeilen und neuen Endspielinhalten.

Stardew Valley- Fans haben einen Grund zu feiern: Der Entwickler ConcernedApe hat verraten, was uns in 1.6 erwartet!

1.6 content sneak peek. no release date yet pic.twitter.com/vyhbFRkZ00

Stardew Valley-Schöpfer Eric Barone hat die Entwicklung des neuen Updates mit seinem nächsten Titel Haunted Chocolatier jongliert. Er begann 2020 als Solo-Entwickler an Haunted Chocolatier zu arbeiten. Im April 2023 kündigte er an, dass er eine Pause von der Erstellung des Spiels einlegen würde und Zeit damit verbringen würde, an dem nächsten Update von Stardew Valley zu arbeiten. Zu der Zeit sagte er, dass das neue Update “meistens Änderungen für Modder” enthalten würde, um die Arbeit mit dem Spiel zu erleichtern. Sehr cool, was haltet ihr davon?