Alan Wake 2: Zweiter DLC Lake House kommt am 22. Oktober 2024 heraus

Ein Veröffentlichungsdatum für die zweite Erweiterung von Alan Wake 2, dem Lake House-DLC, ist anscheinend bekannt geworden.

Zu Alan Wake 2: Lake House DLC

Der Lake House DLC wird laut dem australischen Einzelhändler EB Games am 22. Oktober zusammen mit der physischen Ausgabe des Spiels veröffentlicht. “Bitte beachten Sie, dass aufgrund der weltweiten Veröffentlichung von Alan Wake 2: Deluxe Edition der In-Disc-DLC für die Lake House-Erweiterung erst um Mitternacht am 22. Oktober 2024 freigeschaltet wird”, heißt es in einer Produktliste auf ihrer Website. Es ist möglich, dass das Veröffentlichungsdatum am Donnerstag offiziell bestätigt wird, wenn Alan Wake 2 (auch von uns mit Lorbeeren bedacht) beim neuesten Xbox Partner Preview Livestream zu sehen sein wird. Der DLC scheint Referenzen und Standorte aus einem anderen Remedy-Franchise, Control, zu enthalten.

“Tauchen Sie ein in ein erschütterndes Survival-Horror-Erlebnis mit der neuesten Erweiterung für Alan Wake 2, die an einem unheimlichen neuen Ort am Ufer des Cauldron Lake spielt”, heißt es in einer offiziellen Beschreibung der Erweiterung. “In der Forschungsstation des Federal Bureau of Control, dem Lake House, hat sich ein katastrophales Ereignis ereignet, bei dem rücksichtslose Experimente dazu geführt haben, dass die Realität mit dem Dark Place kollidiert.” Das Lake House wird mit dem Alan Wake 2 Expansion Pass erhältlich sein, der sowohl in der digitalen Deluxe Edition als auch in den kommenden physischen Deluxe- und Collector’s Editionen des Spiels enthalten ist. Wer sie noch nicht hat, muss zuallererst auf die Deluxe Edition upgraden, um auf den DLC zugreifen zu können.