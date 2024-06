Akimbot Releasetermin und kostenlose Steam Next Fest Demo enthüllt

Evil Raptor und PLAION enthüllen den Akimbot Releasetermin und eine kostenlose Demo, die im Zuge des Steam Next Festes erscheint. Der 3D-Action-Adventure-Platformer Akimbot kommt am 29. August 2024 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Steam in den Handel. Einen kleinen Einblick in die Action und die Explosionen gibt es im brandneuen Trailer zum Veröffentlichungsdatum.

Was erwartet euch im Spiel?

In Akimbot übernimmt man die Rolle von Exe, einem geächteten Roboter, und seinem unerwarteten Kumpel Shipset. Die Spieler:innen müssen sich ihren Weg durch Roboterarmeen bahnen, können Raumschiffe steuern und ihren eigenen Weg gehen, um das Universum vor dem drohenden Untergang zu retten! In einer Science-Fiction-Welt, in der es nur Roboter gibt, bereisen Exe und Shipset die Galaxie und erleben Roboter-Chaos und explosive Action nonstop!

Spieler:innen können ihre Mission zur Rettung des Universums in der neuen Demo für Akimbot während des Steam Next Festes am 10. Juni ab 19 Uhr starten. In der Demo beginnt ihre Reise so, wie es die besten Geschichten tun – mit einem Gefängnisausbruch. Die Spieler:innen müssen sich auf Roboter-Action und rasante Abenteuer gefasst machen, wenn sie den ersten Level von Akimbot in der Umgebung Data Bay durchspielen. Sie können sich mit dem Spiel vertraut machen, indem sie sich durch Data Bay bewegen, mit den Einwohnern eine Tanzparty feiern, einen Bosskampf absolvieren und Akimbots einzigartiges Waffenrad ausprobieren.

Akimbot Releasetermin

Wie eingangs erwähnt, erscheint das Spiel am 29.8.2024 für PC, PlayStation und Xbox Series.