Aiper Scuba X1 Pro Max Test: Pool-Roboter wie aus der Science-Fiction

Doppelte Front- und Heckscheiben fangen alle Rückstände und Verunreinigungen ein, sodass sich nichts mehr dem Zugriff dieses Reinigers entziehen kann. Eine adaptive Wegplanung gibt es ebenfalls, sodass jedes Pool (egal, welche Form und Bauart!) vollständig abgedeckt werden kann. Sein starker Motor verhilft dem Aiper Scuba X1 Pro Max zu einigen Tricks unter Wasser, wie eine Hindernisüberwindung, eine Hindernisflucht, eine Leitervermeidung sowie eine Treppenüberquerung gehören allesamt zum Bewegungsrepertoire. Ausdauernd ist er auch noch, denn bis zu fünf Stunden Bodenreinigung schafft er und bis zu zehn Stunden, wenn er rein als Skimmer für die Wasseroberfläche eingesetzt wird. Und wäre all das nicht genug, es gibt auch noch vieles an Zubehör wie etwa einen Ultrafeinfilter für diesen wahren Tausendsassa im Pool. Somit erweisen wir uns als würdig, erweisen uns die Ehre und packen den Premium-Poolroboter erst einmal aus:

Der Name mag ein wenig sperrig klingen, gar hochgestochen – aber Hersteller Aiper macht keinen Hehl daraus: Auf der offiziellen Website des Scuba X1 Pro Max findet ihr ausschließlich Superlative. Der kabellose Poolreinigungsroboter wird als euer neuer Held am Pool bezeichnet, von der Zukunft der Poolreinigung ist hier die Rede, und jede Herausforderung soll mühelos gemeistert werden. Was macht das Gerät also so richtig? Wie es sich herausstellt: Eigentlich eh alles. Von der Oberfläche bis in die Tiefe soll kein Zentimeter unberührt bleiben, sprich Böden, Wände, der Wasserrand und auch die Wasseroberfläche selbst werden alle von diesem Produkt gereinigt. Dabei ist er mit einem Ultraschallsensor ausgestattet, der euch eine umfassende Poolkartierung, aber auch eine Hinderniserkennung und -vermeidung ermöglicht. Seine branchenführende Saugkraft von 8500 GPH (32.000 Liter pro Stunde) sorgt für zuverlässigste Reinigung in allen Lagen.

Der erste Eindruck

Als hätte man einen kleinen Panzer, der wie ein hochwertiges Fahrzeug wirkt – der Aiper Scuba X1 Pro Max hat seine Anleihen ganz klar bei Traumautos verwendet. Eingelassene Blickfänge in edlen Farben, das Lichtspiel auf den verschiedenen Materialien, und nicht zuletzt die Klappe, die beim Schließen so klingt, als würdet ihr eine Autotür zuwerfen. Die Verarbeitungsqualität ist ohne jeden Zweifel absolut hochwertig, und auch das Gewicht des Produkts unterstreicht, dass ihr hier ein Top-Gerät in den Händen haltet. Alles wirkt durchdacht, vom Griff über die magnetischen Kontakte bis hin zur Verpackung, die keinen Zweifel daran lässt, dass man sich hier im Premiumsegment bewegt. Keine losen Schrauben, keine fummeligen Einzelteile – innerhalb von zehn Minuten war alles ausgepackt, montiert und bereit für die erste Unterwasserexpedition. Dabei befindet sich auch eine kabellose Ladestation im Lieferumfang, die ihr gefahrlos verwenden könnt, selbst wenn der Poolreiniger noch nass sein sollte.

Aiper verspricht dabei, dass alles ganz gemütlich und auch einfach ablaufen soll. Zugänglich ist das Ganze jedenfalls geworden: Ich musste nichts schrauben, nichts programmieren. Einfach aufladen, ins Wasser setzen – und zusehen. Mit der Aiper-App fürs Smartphone ist dann jedenfalls noch ein weiterer Schritt gesetzt, um alles noch leichter zu machen, schließlich ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr hier euren allerersten Poolreiniger überhaupt verwendet. Vom hochwertigen Eindruck haben wir bereits geredet, und das zieht sich durch das gesamte Erlebnis. Ja, es gibt diese Geräte, bei denen man sofort merkt: Okay, das ist nicht einfach nur ein weiteres praktisches Teil für den Haushalt. Das hier ist eines, das die eigene Sommerrealität still und heimlich verändert. Der Aiper Scuba X1 Pro Max ist genau so ein Produkt – ein Poolreiniger, der aussieht wie ein futuristisches U-Boot, sich bewegt wie ein schlauer Fisch und arbeitet wie ein Schweizer Uhrwerk. Aber wenden wir uns mal den kleinen feinen Details zu.

Einmal verbinden, bitte!

Wie es sich für ein Smart-Home-Gerät gehört, wird euch die zugehörige Aiper-App wärmstens empfohlen. Diese App, mit der man den Roboter koppeln kann, ist übersichtlich, gut designt und bietet mehr als nur ein paar lustige Statusmeldungen. Denn ihr könnt mit dem Aiper Scuba X1 Pro Max auch für euren Pool einen automatisierten Reinigungsplan erstellen. Dabei stehen euch verschiedene Modi, Reinigungskapazitäten und -intensitäten zur Verfügung. Weiters gibt es ein Protokoll der gereinigten Fläche einzusehen, ihr könnt euch aber auch zwischen verschiedenen Reinigungspfaden am Boden entscheiden und sogar die bevorzugte Rückrufposition nach der erfolgten Reinigung einstellen. Wer nun meint, das wäre schon alles, irrt. Eine manuelle Steuerung, der aktuelle Akkustand, sogar das Gerät in den Standby-Modus zu bringen bzw. wieder zu aktivieren, geht alles aus der Ferne.

Weiters gibt es auch eine Option bezüglich der Reinigungsdauer der Oberflächen-, Wasserlinien- und Wandreinigung. Zudem erwartet euch zusätzlich eine Komponentenverwaltung – sprich eine Verschleißangabe – der Verbrauchsteile wie etwa die Walzenbürste, die Filter im Inneren oder auch das Raupenband. Auch eine FAQ ist in der App zu finden! Ihr seht schon: Da gibt es eine Menge zu tun, auch ein Firmware-Update (im Mai 2025 war die Firmware V3.2.64.0 aktuell) lässt sich hier vornehmen. Wer keine Lust auf Smartphone-Spielereien hat, kann den klugen Poolroboter übrigens auch einfach per Knopfdruck starten. Beides funktioniert, wie es zu erwarten ist, perfekt: Ihr müsst nur daran denken, dass die Bluetooth-Verbindung zum Scuba X1 Pro Max in dem Moment gekappt wird, wo er sich unter Wasser begibt. Sogar das könnte man mit einem Zubehörteil verhindern – unglaublich!

Der Scuba X1 Pro Max im Alltag

Habt ihr dann schlussendlich alles so eingerichtet, wie ihr das haben wollt, könnt ihr den Aiper Scuba X1 Pro Max dann auch tatsächlich in euer Pool setzen. Und dann wird es lustig! Schon beim ersten Tauchgang des Roboters war klar: Das hier ist alles andere als ein Spielzeug. Sobald er ins Wasser gleitet, beginnt er mit einer Art Erkundungstour, bei der er systematisch jede Ecke des Pools scannt – nicht planlos, nicht hektisch, sondern fast meditativ. Dabei bewegt er sich so elegant, dass ich mich dabei ertappt habe, einfach am Beckenrand zu sitzen und zuzusehen, wie er Schmutz einsaugt, Wände hochklettert und Algen wegbürstet, als wäre es das Einfachste der Welt. Wenig überraschend verrichtet er seine Arbeit genau nach Plan: So, wie ihr es zuvor eingestellt habt, hakt er dann im Anschluss einen Punkt nach dem anderen von der To-Do-Liste ab. Dabei wird er all den Superlativen, die auf der offiziellen Website von Aiper gebraucht wurden, auch mehr als gerecht: Höchst effektiv reinigt er alles, wie es vielleicht in diesem Video sichtbar ist: