Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 18.12.2023

“Es tut uns leid, verraten zu müssen, dass Goat Simulator 3 Gameplay hat.“ Alles klar, Coffe Stain Studios! Das sind die Worte des Herausgebers und Entwicklers Coffee Stain, der sich an das laufende Thema Chaos, Explosionen und ziegenförmige Dummheit hält. Während wir als Fans von Teil eins bereits eine gute Vorstellung davon haben, was wir vom ausgefallenen Simulationstitel erwarten können, hat uns die Gamescom Opening Night Live einen allerersten Blick auf das Gameplay von Goat Simulator 3 gegeben. Es scheint sicherlich eine Erfahrung zu sein, die auf ihrem Vorgänger aufbaut, mit mehr Geheimnissen, weiteren Multiplayer-Optionen, mit denen man sich anlegen kann, und sogar etwas Ziegen-Yoga. Seht selbst:

Als chaotische Ziege könnt ihr mit außerirdischen Waffen herumspielen, aber auch in Fahrzeugen so richtig für Zerstörung sorgen. Es gibt zudem Minispiele, auf die wir uns freuen können; Headsplat lässt euch die Welt mit euren Hörnern verunstalten, The Floor is Lava lässt euch eure Parkour-Fähigkeiten nutzen, um den Boden zu vermeiden, und es gibt sogar Prop Hunt , ein Versteckspiel mit Requisiten aus der Welt des Spiels. Goat Simulator 3 lässt euch bis zu drei Mitspieler:innen einladen, um für Chaos zu sorgen.

