Ade, Journalismus: IGN erwirbt Eurogamer, GI, VG247, Rock Paper Shotgun und mehr

Macht IGN jetzt das Selbe wie die großen Publisher – zuerst alles kaufen, und dann die Leute der Reihe nach entlassen? Man kann schon fast ade sagen zum Individualitäts-Journalismus…

Mehr zum IGN-Schachzug

Es passt irgendwie zusammen: Der neue Eigentümer hat Einkäufe im gesamten Gamer Network-Portfolio getätigt. Nun heißt es, IGN Entertainment hat die digitale Markenfamilie von Gamer Network für eine unbekannte Summe erworben. Als Ergebnis der Übernahme wurden in der gesamten britischen Organisation einige Einsparungen vorgenommen. Aber was soll das? Der Branche geht es gerade nicht so besonders, wie Kündigungen links und rechts beweisen – und nun scheint IGN das Gleiche vorzuhaben. Zuerst zukaufen und dann abschießen, ob das eine sonderlich gute Idee ist? Mal sehen, wie sich das in Zukunft so auswirken wird.

Die Veröffentlichungen von Gamer Network sind GamesIndustry.biz, Eurogamer (einschließlich sechs Publikationen in lokalen Sprachen), Rock Paper Shotgun, VG247 und Dicebreaker. Das Unternehmen hält auch Anteile an Outside Xbox, Digital Foundry und Hookshot (die Nintendolife, PushSquare, PureXbox und Time Extension betreiben). IGN Entertainment ist die Abteilung von Ziff Davis, zu der IGN, MapGenie, HowLongToBeat und Humble Bundle gehören. Es hat die Websites von PAX und dem New York Comic-Con-Organisator ReedPop erworben, der das Gamer Network-Geschäft ursprünglich 2018 gekauft hat. Sind hier Seiten dabei, die ihr gerne und regelmäßig lest?