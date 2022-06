Addon Crusader Kings 3 Fate of Iberia ab sofort erhältlich

Gute Nachrichten für die Crusader Kings 3 Fans – Das Add-on Crusader Kings 3 Fate of Iberia stellt den Kampf um Spanien und Portugal in den Fokus und ist ab sofort verfügbar.

Worum geht’s?

Land ist geteilt durch Sprache, Religion und Kultur – aber diejenigen, die die Vision verstehen, sehen ein Land voller Möglichkeiten. Was wäre, wenn man die Energie, die der Streit um Städte und Titel kostet, umlenken könnte in Einigkeit und Koexistenz? Nur eine Vision davon ist jedoch nicht genug. Erforderlich sind eine starke Hand, ein Sinn für Intrigen und ein Gespür für Diplomatie. Es ist eine Frage, die über Generationen besteht, ein Problem, das nur im Laufe der Zeit gelöst werden kann. Nur die Geduldigen und Umsichtigen können das Schicksal in Fate of Iberia bestimmen.