Activision Blizzard: Nach Microsoft-Übernahme könnten Klassiker wieder auferstehen

Es sieht so aus, als gäbe es bereits einige großartige Neuigkeiten für Fans des älteren Katalogs von Activision Blizzard, wenn es nach Phil Spencer geht.

Vorhang auf für Klassiker?

Xbox-Chef Phil Spencer hat es selbst in einem offiziellen Interview auf dem Xbox-Kanal bestätigt hat. “Ich denke, dass wir mit Game Pass die Möglichkeit haben, jedes Jahr ein paar Franchises auszuwählen und da ein paar Remaster oder Remakes zu liefern … wenn man sich all die Franchises anschaut, die Teil unserer Teams sind, gibt es eine Möglichkeit, da viel zu bieten.“ Es gibt wirklich einen riesigen Katalog – zwei der größten Gaming-Unternehmen fusionieren zum zweiten Mal mit Microsoft? Da wird natürlich einiges anfallen, was für Remaster und Remakes interessant sein könnte. Dennoch besteht Spencer darauf, dass er nicht an Bargeld interessiert ist. “Ich möchte sicherstellen, dass wir, wenn wir zurückgehen und etwas besuchen, es mit unserer vollen Fähigkeit tun … nicht nur etwas für finanziellen Gewinn (oder eine PR-Ankündigung) schaffen und nicht liefern.”

Spencer sagt, dass es wichtig ist, dass diese frischen Anstriche ein Ergebnis der Leidenschaft der Entwickler sind: “Wenn Teams zurückgehen wollen und einige der Dinge, die wir haben, noch einmal überdenken und sich voll darauf konzentrieren möchten, werde ich sie voll unterstützen. Ich denke, es gibt eine erstaunliche Fundgrube an Spielen, die wir wieder spielen können. Ich denke an Dinge wie das Quake 2 Remaster, das gerade von id Software herausgekommen ist, ich fand das großartig. Sie haben wirklich gute Arbeit geleistet, indem sie ein Spiel überarbeitet haben, es aktuell gemacht, aber seine Geschichte nicht hinter sich gelassen. Ich würde gerne mehr solche Dinge sehen.” Dies sind jedoch alles Pläne für die Zukunft – würdet ihr euch darüber freuen?