Abgesagt! Versprochener Age of Empires 3: Definitive Edition DLC kommt nicht

Im Februar 2024 kündigte World’s Edge einen neuen DLC für Age of Empires 3: Definitive Edition an, der Ende 2024 erscheinen sollte. Nope!

Zum Age of Empires 3-DLC

Im Oktober dieses Jahres wurde der DLC jedoch auf ein unbestimmtes “zukünftiges Datum” verschoben, und nun gab das Studio bekannt, dass er “nach ernsthafter Überlegung” vollständig abgesagt wurde. “Wir entschuldigen uns, dass wir euch seit unserer Ankündigung des DLC keine Updates zur Verfügung gestellt haben”, schrieb das Studio auf Steam. “Während wir die Aufnahmen für die [New Year, New Age]-Show im letzten Jahr in Betracht ziehen, wollten wir sicherstellen, dass sich die Spieler von Age 3: DE als Teil der Franchise-Feier fühlen, da wir wissen, dass ihr große Leidenschaft und Liebe für das Spiel in euch tragt. Das Drängen darauf, sicherzustellen, dass das Spiel gut aufgenommen wurde, bedeutete jedoch, dass wir Inhalte ankündigten, bevor sie erstellt wurden, und wir sind jetzt der Meinung, dass diese Ankündigung verfrüht war.“

“Wir wissen, dass dies eine große Enttäuschung ist, und viele von Ihnen waren gespannt auf mehr Inhalte. Wir konnten gegen Ende letzten Jahres einen Patch für das Spiel herausbringen, verstehen aber, dass er nicht die Größe und den Umfang hatte, worauf ihr alle gehofft hattet.“

Details des DLC wurden nie bekannt gegeben, aber Produktionsdirektor Earnest Yuen sagte bei der Ankündigung, dass es zwei neue Zivilisationen geben würde, “die von der Community sehr gefragt wurden”. Die letzte Erweiterung für Age of Empires 3: Definitive Edition wurde im Mai 2022 veröffentlicht, und mit diesem versprochenen neuen DLC, der nun nicht mehr Wirklichkeit wird, klingt es so, als würde sich das Spiel effektiv in den Wartungsmodus einleben: World’s Edge hat nicht gesagt, dass es nie mehr DLCs geben wird, aber es sagte, dass es “weiterhin Server warten, Civs durch die kostenlose Testversion rotieren und Kundensupport für alle Probleme bieten wird, auf die Sie beim Spielen stoßen können”. Angesichts der Tatsache, dass Age of Empires 3: Definitive Edition jetzt fünf Jahre alt ist, klingt das Ganze nach einem guten alten Bye, bye. Ob da noch ein Teil folgen wird? Warten wir’s ab!