Abenteuer Tavern Talk bekommt Story-DLC Tempest Tantrum

Gentle Troll, das deutsche Entwickerstudio hinter Tavern Talk, hat einen ersten Story-DLC namens Tempest Tantrum angekündigt.

Mehr zu Tavern Talk: Tempest Tantrum

Tavern Talk: Tempest Tantrum ist ein brandneues Abenteuer, das eineinhalb Jahre nach den Geschehnissen des Hauptspiels beginnt, und einen neuen Charakter, neue Tränke und mehr als drei Stunden zusätzlichen Content im Gepäck hat. Es erscheint am 12. November 2024 auf Steam. Ein Switch-Release ist für einen späteren Zeitpunkt geplant! In unserem Testbericht zum D&D-inspirierten Visual Novel Tavern Talk erfahrt ihr, worum genau es im Spiel geht.

Denn euch gehört nämlich das Wayfarer’s Inn, wo ihr magische Tränke braut und serviert, von Kelchen voller schäumender Wut bis zu tänzelnden Schwertern, die das Schicksal der Gäste für immer verändern werden. Lasst euch von den Kneipengästen Gerüchte zuflüstern und bereitet ihnen daraus heroische Quests. Und in eurer Freizeit setzt ihr Fragemente zusammen, um die Geheimnisse eines uralten Bösen zu enthüllen, das das Land bedroht!