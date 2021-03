Ab in den Weltraum: LEGO NASA Spaceshuttle “Discovery” ab 1.4.2021 erhältlich

Zum 40-jährigen Jubiläum des NASA Spaceshuttle “Discovery” lanciert die LEGO Gruppe in Zusammenarbeit mit der NASA eine originaltreue Nachbildung der Raumfähre. Highlight ist das berühmte Hubble-Weltraumteleskop und die ergänzende Anzeigetafel, die die wichtigsten Daten der damaligen Mission enthält.

Seit über 30 Jahren befindet sich das weltbekannte Hubble-Teleskop im Weltall und generiert Aufnahmen von Planeten, schwarzen Löchern und kosmischen Nebelarten, die Grundlage für die Weltraumforschung sind. Die NASA-Astronautin Dr. Kathy Sullivan war Teil der Crew der NASA-Mission STS-31, bei der das Teleskop in den Kosmos geschossen und an die Discovery Raumfähre angeschlossen wurde. Die Aufnahmen und die daraus resultierenden Forschungsergebnisse von Dr. Sullivan ermöglichten Wissenschaftlern auf der ganzen Welt neue Informationen über das Universum. In einem Interview mit der LEGO Gruppe verrät sie, dass dieses Ereignis das Highlight ihrer Karriere war.

LEGO NASA Spaceshuttle “Discovery” (10283) Facts

• Anzahl Elemente: 2.354

• Unverbindliche Preisempfehlung: 179,99 EUR | 189,00 CHF

• Altersempfehlung: ab 18 Jahren

• Länge: 55,46 Zentimeter, Höhe: 21,78 Zentimeter, Breite: 34,60 Zentimeter

• Das LEGO NASA Spaceshuttle Discovery ist ab dem 1. April 2021 auf LEGO.com und in den LEGO Stores erhältlich.