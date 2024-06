A Witch’s Bakery (PC): Mit Croissants Leben verändern und Herzen heilen

A Witch’s Bakery lässt euch in Paris eine Bäckerei eröffnen. Die Hexe namens Lunne kann so Herzen heilen und Paris zu einem schöneren Ort machen!

Mehr zu A Witch’s Bakery

Derzeit gibt es eine offizielle Steam-Website zum Spiel, und eine erste Vorab-Information ist ebenfalls bereits erhältlich. Worum geht’s also? The Witch’s Bakery ist ein 2D-Abenteuer mit einer fröhlichen Hexe namens Lunne, die ihre Bäckerei im modernen Paris eröffnet. Sie hat eine besondere Kraft: Sie kann in das Herz der Menschen sehen und Emotionen durch Magie heilen! Ihr Alltag ist in drei Phasen unterteilt:

Tagsüber: Hier betreibt ihr eure Bäckerei und bedient Kund:innen.

Abends: Lunne kann Paris erkunden, Beziehungen aufbauen und Herzen heilen.

Nachts: Rückzug ins Atelier, Dekorieren der Bäckerei, Magie aufleveln und Ausruhen.

Die Geschichte des Spiels wird vorangetrieben, indem ihr Tag für Tag Erfahrung, Geld und Ruhm sammelt. Ihr werdet auch stets neue Freund:innen kennenlernen und deren Herz berühren können. Alle belastet etwas, und Lunne ist erpicht darauf, ihnen zu helfen. Neben dem Erkunden der Stadt werdet ihr aber auch die Herzen im sogenannten „Herzpalast“ erforschen dürfen, einer magischen Ebene, in der Emotionen und Gedanken Formen annehmen können. Ob ihr da alle heilen werdet können? Warten wir’s ab! Zur kommenden Kickstarter-Seite des Spiels geht es hier entlang, und den offiziellen Trailer zum Game gibt es gleich hier für euch: