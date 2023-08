8BitDo bringt mechanische PC-Tastaturen im NES- und Famicom-Look

Wollt ihr eine mechanische Tastatur im Retro-Look erstehen? 8BitDo hat da etwas für euch, nämlich eine NES- und eine Famicom-Variante!

Über die 8BitDo-Tastaturen

8BitDo, ein Hersteller, der für die Herstellung exzellenter Controller und anderem Gaming-Zubehör bekannt ist, versucht sein Glück mit zwei Modellen im Bereich der mechanischen Tastaturen. Beide Modelle kosten 99,99 $ bei der Vorbestellung bei Amazon, und sie werden am 10. August versandt. Beide Tastaturen, die als N Edition und Fami Edition bezeichnet werden, haben identische Spezifikationen, einschließlich der Unterstützung für Windows- oder Android-Geräte über eine kabelgebundene USB-C-Verbindung oder drahtlos über Bluetooth oder 2,4-GHz-Konnektivität (ein Dongle ist im Lieferumfang enthalten). Makros und andere Funktionen auf jeder Tastatur können mit der Ultimate V2-Software von 8BitDo nach den eigenen Wünschen abgebildet werden.

Jede Tastatur hat ein Layout, das das Zahlenblock verabsetzt, was sie ideal für Menschen mit kleineren Schreibtischen (oder mit Hang zu kleineren Tastaturen) macht. Es fehlt jedoch nicht an Funktionen. In der oberen linken Ecke finden wir neben Strom und Konnektivität spezielle Schalter zum Einstellen der Lautstärke und Steuern der Wiedergabe. Beide Modelle sind mit Kalih Box White-Tasten ausgestattet, aber die mitgelieferte Leiterplatte (gedruckte Leiterplatte) ist rasch austauschbar, was bedeutet, dass wir die Standardschalter einfach mit dem bevorzugten Modell austauschen können, sei es Cherry Silver oder Kalih Box Black-Tasten. Wäre so eine Tastatur etwas für euch, was sagt ihr dazu?