30 Jahre Warcraft – Blizzard feiert, und ihr macht mit!

Blizzard Entertainment hat einen Warcraft 30th Anniversary Direct-Stream angekündigt. Am 13. November 2024 ist es so weit!

Über die 30er-Feier von Warcraft

Sie findet am 13. November statt und wird als “Online-Feier in World of Warcraft, Hearthstone und Warcraft Rumble” angepriesen. Die Präsentation ist auf Twitch, YouTube und TikTok zu sehen und beginnt wohl gegen 20 Uhr unserer Zeit. “Es ist ein großes Jahr für das Warcraft-Universum und egal, ob du ein Hearthstone-Fan bist, dich dem Chaos in Warcraft Rumble angeschlossen hast, dich zum ersten Mal in die Welt von Azeroth gewagt hast Warcraft: Orcs and Humans oder du ein World of Warcraft-Spieler bist, in unserem Warcraft 30th Anniversary Direct-Stream ist für jeden etwas dabei”, sagte Blizzard. “Sie werden keinen Moment verpassen wollen – oder eine einzige Überraschung.”

Auf den Stream folgt ein Konzert zum 20-jährigen Jubiläum von World of Warcraft. Die neueste Erweiterung von World of Warcraft, The War Within, wurde im August veröffentlicht. The War Within ist die erste von drei World of Warcraft-Erweiterungen, die auf der BlizzCon im letzten Jahr angekündigt wurden. Die Worldsoul-Saga, die als “epische Geschichte, die die ersten 20 Jahre von World of Warcraft feiert und neue Grundlagen für die Zukunft von Azeroth legt” beschrieben wird, wird aus The War Within, Midnight und The Last Titan bestehen. Seid ihr da mit Feuereifer dabei?