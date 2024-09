30 Jahre PlayStation: Holt euch Shapes of Play: Battle

Sony Interactive Entertainment hat Vorbestellungen für Shapes of Play: Battle eröffnet, ein Brettspiel des Teams, das die PlayStation-Konsole entwickelt hat.

Dieses Spiel ist ein Erinnerungsstück zum 30-jährigen Jubiläum der PlayStation. Das Brettspiel kostet 45 US-Dollar, es wird mit einer Aufbewahrungsbox, 16 schwarz-weißen Spielfiguren und einem Spielbrett geliefert. Die Teile sehen aus wie der Kreis, das Quadrat, das X und das Dreieck, aus denen die vier Tasten auf einem PlayStation-Controller bilden. Was das Ziel des Spiels angeht, so ist es ähnlich wie Connect 4 oder Tic-Tac-Toe. Wer vier verschiedene Formen (der gleichen Farbe) aufreiht, gewinnt! Die Farbe des Boards ist eine Art Schiefergrau, wodurch es der ursprünglichen PlayStation ähnelt. Während die Schwarz-Weiß-Teile stilvoll aussehen und die Ästhetik des Spielbretts verbessern, könnte die Farbwahl auch damit zu tun haben, dass die PS5 (die neueste Konsole der PlayStation-Familie) schwarz-weiß ist.

Die Spielsteine sind auch für sich genommen ziemlich hübsch und passen gut in das Brett. Dadurch ist das Spiel ziemlich einfach zu verwahren. Sony veröffentlichte die PlayStation (später bekannt als PS1 oder PSX) Ende 1994 für das japanische Publikum. Zu seinen Konkurrenten gehörten der Sega Saturn und der Nintendo 64 und erlangten Popularität mit der schieren Menge an verfügbaren Spielen. Viele beliebte Franchises haben auch auf der PlayStation angefangen, wie die Final Fantasy– und Tekken-Serie. Das hat auch viele Leute dazu gebracht, damit anzufangen, es zu spielen. Shapes of Play: Battle kann vorbestellt werden und wird am 9. Dezember 2024 erscheinen. Wir können auch Shapes of Play: Create (mehrfarbige Holzblöcke) und State of Play: Recharge (Silikonformen zum „Aufladen deiner Hände“ zwischen den Spielsitzungen) für das Jubiläum bestellen.