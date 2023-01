2023 kommt wohl ein neues Spiel von GenDesign, dem Studio hinter The Last Guardian

Der Last Guardian-Entwickler GenDesign hat angekündigt, sein nächstes Spiel im Jahr 2023 zu enthüllen. Zum Review des letzten Spiels des Studios geht’s gleich hier!

Mehr zum neuen GenDesign-Spiel

In einem Neujahrsgruß, der in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, sagte der japanische Entwickler, dass 2023 “endlich ein Jahr mit viel Gesprächsstoff wird”. “Wir arbeiten hart daran, dies zu einem großartigen Jahr für Sie zu machen, also freuen Sie sich bitte darauf”, hieß es. GenDesign wurde 2014 von ehemaligen Mitgliedern des Team Ico gegründet, und dem PlayStation Japan-Teamleiter Fumito Ueda, der für die von der Kritik gefeierten Projekte Ico (2001) und Shadow of the Colossus (2005) verantwortlich zeichnet. Das nächste Spiel von GenDesign wird neben Projekten von Remedy (Control) und Playdead (Inside) eines der ersten sein, die von Epic Games veröffentlicht werden. GenDesign zeigte schon einmal einen Website-Teaser, der 2018 veröffentlicht wurde.