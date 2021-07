Zweiter DLC Assassin’s Creed Valhalla: The Siege of Paris wurde enthüllt

Am 12. August 2021 kommt Assassin’s Creed Valhalla: The Siege of Paris. Lest mehr über den zweiten DLC!

Über The Siege of Paris

Ubisoft hat die zweite Erweiterung von Assassin’s Creed Valhalla: The Siege of Paris, enthüllt, die am 12. August zusammen mit dem offiziellen Soundtrack startet. Im Rahmen der Ereignisse des Hauptspiels reist Eivor nach den Ereignissen des Hauptspiels in die westeuropäische Region Francia, um mehr Waffen zu sammeln, neue Fähigkeiten zu erlernen und härtere Feinde auszuschalten.

Die Belagerung von Paris folgt auf Assassin’s Creed Valhallas letzte Erweiterung, Wrath of the Druids. Beide sind im Saisonpass erhältlich, der auch die Bonusmission The Legend of Beowulf enthält. The Siege of Paris kann separat gekauft werden und ist für PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich.

Rückkehr von Black Box-Missionen

Die Belagerung von Paris führt ein Fan-Favorite, die Black Box-Missionen von Assassin’s Creed Unity wieder ein. Das sind im Prinzip Sandkastenziele, die den Spieler:innen völlige Freiheit geben, wie ein bestimmtes Ziel wie etwa die Ermordung einer Person erreicht wird. Vor der Belagerung von Paris kommt das Sigrblot Festival, ein zeitlich begrenztes In-Game-Event, das den Beginn der Schlachtzugssaison feiert.

Vom 29. Juli bis 19. August wird das Lager Ravensthorpe eine Fülle von Aktivitäten und verschiedene Belohnungen zu gewinnen haben, darunter fliegende Wettbewerbe, Siedlungs-Dekorationen und das Einhandschwert Skrofnung. Neben The Siege of Paris erscheint der offizielle Soundtrack zum Spiel. Das Album erscheint am 12. August und der erste Track, “Hásæti”, komponiert von Stephanie Economou mit altnordischen Texten, wird bereits auf YouTube gestreamt. Hier noch der Trailer zum Festival: