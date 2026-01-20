Zur Sicherheit: Die Arlo Ultra 3 bietet 4K, KI und mehr

Arlo Europe, führend im Bereich Haussicherheit, stellt heute seine bisher fortschrittlichste Sicherheitskamera vor: die Arlo Ultra 3.

Über die Arlo Ultra 3

Sie wurde entwickelt als intelligente, proaktive Sicherheitslösung und wird komplettiert durch das Arlo Secure Early Warning System. Mit 4K-HDR-Schärfe, KI-Intelligenz und Reaktion in Echtzeit bietet die Ultra 3 ein echtes Frühwarnsystem. Bedrohungen werden rechtzeitig erkannt und können abgehalten werden, bevor etwas passiert. Aufbauend auf über zehn Jahren Innovation in smarter Sicherheit, setzt die Ultra 3 neue Maßstäbe. Die Kamera erkennt Personen, Fahrzeuge, Tiere, Pakete und sogar Feuer. Dank individueller Erkennung und Lernfähgikeit, können wir der Kamera beibringen, was wirklich relevant ist. Farbige Nachtsicht, Dual-Band-WLAN und ein ultraweiter 180°-Sichtwinkel sorgen dabei für klare Details – bei Tag und Nacht und bei jedem Wetter. „Mit der Ultra 3 definieren wir Sicherheit neu”, sagt Adrienne Sharkey-Perves, Managing Director bei Arlo Europe.

„Unser Early Warning System bietet etwas Einzigartiges: ein DIY-Sicherheitskamerasystem mit intelligenterer KI, die lernt, sich anpasst und schneller handelt – abgesichert durch europäischen Datenschutz und Cloud-Sicherheit.“ Im Gegensatz zu herkömmlichen Kameras zeichnet die Ultra 3 nicht nur auf. Als Teil des Arlo-Secure-Ökosystems ermöglicht sie sofortiges Handeln über die Arlo App. Wir können über die App von überall Sirene und Scheinwerfer aktivieren, Direktansprache per Zwei-Wege-Audio vornehmen oder eine Vertrauensperson informieren. Für Zuverlässigkeit und Leistung entwickelt, verbindet sich die Ultra 3 über den Arlo SmartHub. Das gewährleistet reibungsloses 4K-Streaming, größere Reichweite und sichere lokale Videosicherung. Die robuste Wetterfestigkeit macht sie ideal für Einfahrten, Gärten und große Außenbereiche. Die Ultra 3 ist ab sofort ab 599,99 Euro UVP in verschiedenen Bundles erhältlich. Soll es etwas günstiger sein? Dann hat Arlo auch die neue Pro 6-Kamera für euch!