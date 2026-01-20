Die Arlo Pro 6 kombiniert Technologien und bleibt leistbar

Arlo Europe zeigt mit seiner Arlo Pro 6, wie eine Sicherheitskamera der nächsten Generation auszusehen hat.

Zur Arlo Pro 6

Denn sie basiert vollständig auf der intelligenten und schnellen Reaktionsfähigkeit des Arlo Secure Early Warning System. Durch die Kombination aus 2K+ HDR-Video, einem 12-Bit-Farbsensor und fortschrittlicher KI über das Arlo Secure Early Warning System erfasst die Pro 6 die entscheidenden Details – und hilft, Bedrohungen zu stoppen, bevor sie entstehen. Im Gegensatz zu Kameras, die erst nach erkannter Bewegung aufzeichnen, arbeitet die Pro 6 als Teil von Arlo Secure, Arlos servicebasierter Sicherheitsplattform. Mit Secure Plus schalten wir Arlos fortschrittlichste KI-Erkennungen frei, darunter Personen, Fahrzeuge, Tiere, Pakete und sogar Feuer, und filtern gleichzeitig unerwünschte Störungen heraus, um relevantere Warnmeldungen zu erhalten. Über die Arlo App können wir sofort handeln, indem wir die integrierte Sirene und das Spotlight aktivieren oder in Echtzeit mit unseren Gegenübern sprechen. Die Arlo Pro 6 zeichnet präzise auf, denn der 12-Bit-Farbsensor liefert über 60 Milliarden mehr Farben als das menschliche Auge. Dadurch werden Gesichter, Fahrzeuge, Kleidung und Bewegungen auch bei Nacht deutlich klarer dargestellt. Sie ist mit Farbnachtsicht, einem 160°-Sichtfeld, 12x Zoom mit Auto-Tracking sowie integriertem Spotlight und Sirene ausgestattet.

So bietet die Pro 6 noch schnellere und proaktivere Reaktionen, die ihr umgehend auslösen könnt. Braucht ihr noch etwas Stärkeres, gibt es auch die Ultra 3-Lösung. „Mit der Pro 6 treiben wir Sicherheit weiter voran als je zuvor”, sagt Adrienne Sharkey-Perves, Managing Director bei Arlo Europe. „Der eigentliche Durchbruch liegt in der Intelligenz unseres Early Warning System. Es ermöglicht schnellere und präzisere Warnmeldungen und gibt Kunden die Möglichkeit, zu handeln, bevor ein Vorfall eskaliert. Die Farbgenauigkeit fügt eine weitere entscheidende Ebene hinzu – sie kann den Unterschied zwischen der Identifizierung eines Verdächtigen oder dem Verpassen eines wichtigen Details ausmachen. Gemeinsam liefern sie eine Sicherheitslösung, die den Großteil des heutigen Marktes übertrifft.” Die neue Kamera ist ganz nach dem Motto „easy smart home“ für eine einfache Installation und nahtlose Integration in das Arlo-Ökosystem konzipiert. USB-C-Laden, verbesserte Batterielaufzeit und ein optionaler austauschbarer Akku sorgen für zuverlässigen 24/7-Schutz rund um Garten, Einfahrt und andere wichtige Bereiche des Zuhauses. Habt ihr Interesse an dieser Überwachungsmöglichkeit bekommen? Die Arlo Pro 6 ist ab sofort ab 199,99 Euro UVP in verschiedenen Bundles erhältlich.