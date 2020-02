Zur Einstimmung: Der Final Fantasy 7 Remake Theme Song

Square Enix veröffentlichte als Einstimmung auf das Release im April 2020 den offiziellen Final Fantasy 7 Remake Theme Song namens Hollow, für den so einige bekannte verantwortlich zeichnen.

Der Song mit dem Titel „Hollow“ wurde von dem berühmten Komponisten der Final Fantasy-Reihe, Nobuo Uematsu, geschrieben und von Sänger und Songwriter Yosh von der japanischen Rockband „Survive Said The Prophet“ eingesungen. Neben dem Titellied bietet der brandneue Trailer einen weiteren Einblick in die epischen Bosskämpfe und Charaktere von Final Fantasy 7 Remake. Für Fans des Originals zeigt der Trailer zudem einige unvergessliche Momente, die an das Original erinnern und neu inszeniert wurden.