Zum Gruseln: LEGO Nightmare Before Christmas angekündigt

Tim Burtons Nightmare Before Christmas bekommt im September ein großes LEGO-Set, gerade rechtzeitig zu Halloween!

Über Nightmare Before Christmas

Gestern kündigten Lego und Disney ein großes 2.193-teiliges Nightmare Before Christmas-Set mit drei Bereichen an, die im beliebten Stop-Motion-Animationsfilm der 90er Jahre zu sehen sind, darunter den Hügel und das Rathaus. Ebenfalls im Lego Ideas-Set sind acht Charakter-Minifiguren aus dem Film enthalten: Jack Skellington, Sally, Santa Claus, Lock, Shock, Barrel, Zero und eine 2-seitige baubare Figur, die den Bürgermeister nachstellt.

Das klingt alles großartig und die Bilder des gesamten Sets auf der LEGO-Website lassen es wie eine großartige Sache aussehen. Klar ist aber auch: Dieses LEGO-Set hat, so wie die Kooperations-Sets zuvor, seinen Preis. Das neue Nightmare Before Christmas-Set kommt am 6. September an und kostet 200 Euro. Die ersten Bilder stimmen uns schon wirklich gut auf Halloween ein! Was haltet ihr von diesem neuen Bausatz, werdet ihr ihn euch holen? Sagt es uns in den Kommentaren!