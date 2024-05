LEGO: Der Deku-Baum ist da und kann für 299,99 Euro vorbestellt werden

Lego und Nintendo haben gerade das offizielle Deku-Baum-Set angekündigt, das auf The Legend of Zelda basiert, und ist für Fans wohl ein Muss.

Über das LEGO Deku-Baum-Set

Das Deku-Baum-Set (zur offiziellen LEGO-Seite) enthält 2.500 Stück Spielsteine und bringt die Magie von Hyrule zu euch. Es sind eigentlich zwei Sätze in einem. Ihr könnt euch für eine Bauart entscheiden und dann kommt ein großer Deku-Baum zustande, so wie er im Kokiri-Wald im ersten Kapitel von The Legend of Zelda: The Ocarina of Time zu sehen ist. Wer sich für den anderen Build entscheidet, erbaut so den gealterten und überwachsenen Baum aus dem aktuelleren Breath of the Wild-Spiel. Jede Interaktion bietet einzigartige Spielfunktionen. Das Ocarina of Time-Set enthält einen Abschnitt, der vom ersten Dungeon des Spiels inspiriert ist, sowie eine Nachbildung von Links Haus in Kokiri Village.

Der Breath of the Wild-Build enthält viele versteckte Koroks, die aber unsere realen Inventar-Slots leider nicht erweitern. Es zeigt auch das Meisterschwert, das in seinem Sockel vergraben ist, und vieles mehr. Das Set enthält viele Charaktere und Accessoires aus dem Franchise, darunter eine baubare Skulltula, Zelda, Link, den Deku Shield und den Sheikah Slate, unter anderem. Das Deku-Baum-Set von LEGO kann jetzt für 299,99 Euro vorbestellt werden, mit einem offiziellen Veröffentlichungsdatum am 1. September. Diese Veröffentlichung kommt nicht von ungefähr, Nintendo und Lego haben sich kürzlich auch für Mario- und Animal Crossing-Sets zusammengetan.