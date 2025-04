Zum „Ostereierguffen“ in die Dolomitenregion Kronplatz

Während oben auf den Kronplatz-Pisten nimmermüde Schneehasen bis zum Ostermontag ihre Haken schlagen, ist die Dolomitenregion darunter längst von einem grünen Teppich überzogen. Milde Frühlingssonne lädt nach draußen und auf die Suche nach dem Osterhasen.

Von den vielen Bergseen, Bächen und Wasserfällen kommt jetzt frisches Schmelzwasser ins Tal und die Natur erwacht in der Dolomitenregion Kronplatz mit einem fulminanten Farbenspiel aus dem Winterschlaf. Die Wiesen im weiten Pustertal und die sonnigen Hochplateaus in den Seitentälern überzieht ein sanft-grüner Teppich, bestickt mit Krokus, Löwenzahn, Veilchen und Schlüsselblumen. Bunte Palmbesen aus Weidenzweigen und Frühlingsblumen, selbst gefärbte Ostereier, Pinzen und Osterschinken gehören zu der Zeit zwischen Palmsonntag und Ostersonntag. Auch das Nesterlsuchen und das „Ostereierguffen“ haben in der Dolomitenregion Kronplatz nach wie vor Tradition. Alles, was für das Nest und Osterfest gebraucht wird, gibt es am Ostermarkt am Brunecker Rathausplatz (10.–12.04.25): kleine Geschenkideen, köstliches Ostergebäck, Ostergestecke und bemalte Eier werden von Handwerkern und Kochkünstlern angeboten. Alles weitere findet sich in der historische Stadtgasse, einer der schönsten Einkaufsstraßen Südtirols. Hier könnte man stundenlang zwischen alten Handwerksläden und modischen Boutiquen, Südtiroler Delikatessläden, Vinotheken, Cafés und Patisserien flanieren.