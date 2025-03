Castello Königsleiten: Sun, Firn und Fun bis Ostern

Die 150 Kilometer Pisten der Zillertal Arena zeigen sich auch dann noch in makellosem Weiß, wenn der Winter anderswo längst Schnee von gestern ist. Im Biohotel Castello Königsleiten ist man nah dran an Frühlingsskilauf sowie den März- und April-Events der Zillertal Arena.

Firn, Fun und Sun: Das Bio-Wohlfühlhotel Castello Königsleiten**** setzt im März eine Extraportion Vitamin D und Spaß in den griffigen Firnschnee. Nur 150 Meter vor der Haustüre zoomt die Dorfbahn hinauf auf die Königsleitenspitze und zum Einstieg in die 150 Kilometer Pisten der Zillertal Arena. Frühaufstehern wird zum Good Morning Skiing ein unberührter „White Carpet“ vor die Füße gelegt. Die Königsleitner Dorfbahn, die Bergbahnen in Zell und Gerlos laufen dann schon um 6.55 Uhr an. Zum Vollmond können die Pisten auch noch nach Sonnenuntergang voll ausgekostet werden. Das Moonlight Skiing (13.03.25) macht die Skiabfahrt im blauen Licht über die glitzernden Pisten mit einem Sundowner am Berg, DJ-Musik und einem gemütlichen Hütten-Dinner noch einmal so schön.

März-Events in der Zillertal Arena

13.01. + 12.02. + 13.03.25: Moonlight Skiing

Jeden Do. + So. im März: Good Morning Skiing ab 6.55 Uhr Von den 1990ern zum Arena König

Im April kommt die Eventmaschine in der Zillertal Arena in Schwung und bringt einen Hauch Nostalgie in die Berge. Zu den Zillertal Arena 90s Days (04.–06.04.25) erstrahlt das gesamte Skigebiet im Look & Feel der 1990er, Live-Bands und DJs liefern den passenden Sound dazu. Wer im 90s-Outfit in der Zillertal Arena auf die Piste geht, erhält den Tagesskipass um nur 35 Euro. Zu den Lederhosen Wedeltagen (11.–13.04.25) gibt es für Pistenfreaks in Dirndl oder Lederhose mit einem 3-Tage-Skipass einen vierten Skitag gratis dazu. Trachtenfans auf Skiern und Boards nehmen an der Trachten Gaudi Ski-WM teil, unternehmen musikalische „Ski-Roasen“, treffen sich zu Koch-Workshops, gehen auf Laternenwanderungen, zum Wine&Dine-Abend und sonntags zum Weißwurst-Frühstück. Das Bergliebe Mountain Spring Festival (17.–20.04.25) verwandelt Königsleiten über das Osterwochenende in eine Party-Hochburg. Internationale DJs und Live-Acts geben in den angesagten Locations den Ton an. Den „krönenden Abschluss“ macht dann der King himself. Dann wird der Arena König (19.04.25) im Abfahrtslauf gekrönt. Der „Downhill for everybody“ startet von der Königsleitenspitze und geht bis hinunter nach Königsleiten – ein echtes Heimrennen“ für Gäste des Castello Königsleiten.

April-Events Zillertal Arena

04.–06.04.25: Zillertal Arena 90s Days

11.–13.04.25: Lederhosen Wedeltage

17.–20.04.25: Bergliebe Mountain Spring Festival

19.04.25: Arena König Abfahrtslauf Beste Adresse am besten Platz

Das Bio-Wohlfühlhotel Castello Königsleiten**** ist das einzige bio-zertifizierte Hotel der Zillertal Arena und eine der besten Adressen in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern. Es ist schon seit 2016 Mitglied im Salzburger Bioparadies. Das Küchenchef Robert und sein Team offerieren ein vitales Frühstücksbuffet, eine inkludierte Bio-Nachmittagsjause und ein 4-Gänge-Dinner mit kulinarischen Schätzen aus dem Nationalpark Hohe Tauern. Alpine Kochkunst und vegane 5-Elemente-Küche werden ebenso angeboten, wie vegane, gluten- oder histaminfreie Kost. Der Wellnessbereich bietet vier Saunen, Massagen und Beauty-Treatments. Die allergikergerecht ausgestatteten Zimmer und die gute Höhenluft auf 1.600 Metern sorgen für eine gute Nacht. Gastgeberfamilie Eder verbucht nicht ohne Grund 100 Prozent Weiterempfehlungen (5,9/6 Punkte) auf holidaycheck.de, ausgezeichnete 5/5 Punkte auf tripadvisor.de und hervorragende 9,1 Punkte auf booking.com. www.castello-koenigsleiten.at