Young Souls erscheint am 10.3.2022 für PC und Konsolen

Publisher The Arcade Crew und das Entwicklungsstudio 1P2P Studio kündigten heute gemeinsam an, dass Young Souls, das kooperative RPG-Beat-Em-Up mit einem jugendliche Außenseiter-Geschwisterpaar in den Hauptrollen, seinen Kampf gegen eindringende Goblins am 10. März 2022 auf PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 aufnehmen wird – nachdem es bereits sein Debüt auf Stadia feiern durfte. Young Souls wird auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S über Abwärtskompatibilität spielbar sein.

Worum geht’s?

Die fesselnde Geschichte von Young Souls folgt Jenn und Tristan auf der Suche nach ihrem Vormund, einem Professor, der auf mysteriöse Weise verschwand, kurz bevor Jenn und Tristan ein unerklärliches Portal auf seinem Anwesen entdeckten. Die Zwillinge verbringen nun ihre Tage damit, durch ihre malerische Stadt zu streifen, sich durch Fitness-Sessions Vorteile zu verschaffen und neue Outfits zu kaufen, bevor sie die ganze Nacht durchkämpfen, um Dungeons voller Feinde zu überwinden. Mit dem Schicksal ihres geliebten Gefährten und der ganzen Welt in ihren Händen müssen Jenn und Tristan unermesslichen Gefahren trotzen und die entscheidenden Kämpfe ihres Lebens bestehen.