Years & Years: Russel T. Davies‘ Blick in die Zukunft erscheint am 8.10.2020 auf DVD und Blu-ray

Years & Years, Russel T. Davies erschreckend realisitischer Blick in unsere Zukunft, erscheint dank Studiocanal hierzulande am 8.10.2020 auf DVD und Blu-ray.

Worum geht’s?

Donald Trumps zweite Amtszeit ist beschlossen, Queen Elisabeth II. stirbt im Alter von 98 Jahren und China rüstet sich mit einer Militär-Basis auf einer künstlich erschaffenen Insel. All dies sind nur dunkle Dystopien – oder doch nicht? Die von Kritikern hochgelobte 6-teilige BBC-Serie Years & Years aus der Feder des erfolgreichen Serienschöpfers Russell T. Davies („Queer as Folk“, „Doctor Who“) nimmt euch mit auf eine dramatische Reise in unsere nahe Zukunft. Beginnend im Jahr 2019, wird vor dem Hintergrund politischer und gesellschaftlicher Unruhen die Geschichte der Familie Lyons aus Manchester erzählt. Gespickt mit einer Prise britischen Humors endet der Nerven aufreibende Ritt durch die Zukunft im Jahr 2034. Wie wird unsere Welt dann wohl aussehen?